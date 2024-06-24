Для чого придумали автомобілі-гібриди: розбираємо основні аспекти

Перш ніж почати руйнування старих і нових міфів, зробимо одне зауваження. Відтоді як з’явилися перші масові і загальнодоступні гібриди, і самі вони, і їхні антиподи електромобілі неабияк вдосконалились. Тому для початку нагадаємо принципові результати їхньої еволюції.

Що таке гібриди

Попри те, що автомобілі-гібриди бувають дуже різними, їх усіх поєднує наявність двох силових установок – класичного двигуна внутрішнього згоряння та електромотора. Тобто є ДВС, що працює на бензині (дизелі), і електродвигун (електродвигуни), що працює від акумулятора. Керуюча електроніка сама вирішує, коли машині їхати на електриці, коли запускати ДВЗ, а коли задіяти обох. При тому в деяких моделях водій може обрати двигун і самостійно.

Для чого винайшли гібриди

Появу гібридних машин в модельних лінійках окремих автовиробників наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр. офіційно пояснювали прагненням до кращої економічності та екологічності. Але насправді це було більше схоже на спробу полегшити споживачеві перехід на електромобілі, які о тій порі мали ще дуже недосконалі характеристики.

Суть роботи машин-гібридів була (і багато в чому залишається дотепер) така: кожна з двох силових установок активізується в той момент, коли вона буде найбільш раціональною. Тобто ДВЗ використовується при рівномірному русі по швидкісному шосе, а електромотор працює під час прискорень і у міських заторах.

На додачу електропривод працює і в "зворотному напрямку" – в режимі рекуперації, коли енергія накату машини заряджає тяговий акумулятор.

Який гібрид краще

Принципових переваг перші масові гібриди не продемонстрували, хоча під соусом екології і комфортного руху вони непогано продавалися в багатих країнах. А тим часом конструктори створили два нові типи гібриди: мікрогібрид MHEV і так би мовити, максігібрид PHEV.

Перший, маючи під сидінням маленьку батарею, просто допомагає машині жвавіше рушати з місця. Другий, навпаки, маючи максимально велику батарею, дозволяє до 100 км їхати суто на електриці. Тобто це майже електромобіль з реальним добовим пробігом, але з можливістю продовжити шлях на повноцінному бензиновому моторі. Акумулятор цього PHEV-гібрида можна заряджати не тільки на ходу від ДВЗ, а й від домашньої розетки, недаремно він називається Plug In – такий, що підключається.

Plug In-гібриди в розвинених країнах мають зараз чи не найбільший попит, адже вони дозволяють пересічному власнику протягом цілого тижня обходитись без бензинового мотора. Щоночі водій заряджає удома батарею, якої йому вистачає на щоденні маршрути дім-робота-дім з заїздом до супермаркета. А більш тривалі поїздки на відпочинок за місто у вихідні PHEV-гібрид виконує вже за допомогою ДВЗ. При тому у великих містах Європи, в центр яких не пускають бензинові та дизельні авто, PHEV-гібриди мають всі права електромобілів, адже у “зелених” зонах вони рухаються суто на батарейках.

Таким чином вийшло, що автомобілі-гібриди, отримавши дві додаткові версії силової установки, продовжили своє життя та й розширили межі свого класу.

Коротко

Попри неабиякі зміни в характеристиках усіх трьох типів машин – з ДВЗ, електромобілів і гібридів – останні все не втратили остаточно свого сенсу і так само залишаються посередині між двома іншими конкурентами. Хіба що з’явилася деяка внутрішня градація: плагін-гібриди PHEV стали свого роду поліпшеною версією електромобілів, а класичні повні гібриди FHEV стали поліпшеним варіантом машин з ДВЗ. І все також вони залишаються дещо специфічним продуктом для певного кола, як кажуть у Європі, ентузіастів. І хоча коло це вже доволі велике, більшість автомобілістів поки що чекає, коли кращим вибором стануть чисті електромобілі.