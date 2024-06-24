Для чего придумали автомобили-гибриды: разбираем основные аспекты

Прежде чем начать разрушение старых и новых мифов, сделаем одно замечание. С тех пор как появились первые массовые и общедоступные гибриды, и сами они, и их антиподы, электромобили усовершенствовались. Поэтому сначала напомним принципиальные результаты их эволюции.

Что такое гибриды

Несмотря на то, что автомобили-гибриды бывают очень разными, их всех совмещает наличие двух силовых установок – классического двигателя внутреннего сгорания и электромотора. То есть есть ДВС, работающий на бензине (дизеле) и электродвигатель (электродвигатели), работающий от аккумулятора. Управляющая электроника сама решает, когда машине ехать на электричестве, когда запускать ДВС, а когда задействовать обоих. При этом в некоторых моделях водитель может выбрать двигатель и самостоятельно.

Для чего изобрели гибриды

Появление гибридных машин в модельных линейках отдельных автопроизводителей в конце 1990-х – начале 2000-х гг. официально объяснялось стремлением к лучшей экономичности и экологичности. Но на самом деле это было больше похоже на попытку облегчить потребителю переход на электромобили, которые в то время имели очень несовершенные характеристики.

Сущность работы машин-гибридов была (и во многом остается до сих пор) такова: каждая из двух силовых установок активизируется в тот момент, когда она будет наиболее рациональной. То есть ДВС используется при равномерном движении по скоростному шоссе, а электромотор работает во время ускорений и в городских пробках.

Вдобавок электропривод работает и в "обратном направлении" – в режиме рекуперации, когда энергия наката машины заряжает тяговый аккумулятор.

Какой гибрид лучше

Принципиальных преимуществ первые массовые гибриды не показали, хотя под соусом экологии и удобного движения они хорошо продавались в богатых странах. А между тем конструкторы создали два новых типа гибриды: микрогибрид MHEV и, так сказать, максигибрид PHEV.

Первый, имея под сиденьем маленькую батарею, просто помогает машине быстрее трогаться с места. Второй, напротив, имея максимально большую батарею, позволяет до 100 км ехать чисто на электричестве. То есть, это почти электромобиль с реальным суточным пробегом, но с возможностью продолжить путь на полноценном бензиновом моторе. Аккумулятор этого PHEV-гибрида можно заряжать не только на ходу от ДВС, но и от домашней розетки, не зря он называется Plug In – подключаемый.

Plug In-гибриды в развитых странах пользуются сейчас едва ли не самым большим спросом, ведь они позволяют рядовому владельцу в течение целой недели обходиться без бензинового мотора. Каждую ночь водитель заряжает дома батарею, которой ему хватает на ежедневные маршруты дом-работа-дом с заездом в супермаркет. А более продолжительные поездки на отдых за город в выходные PHEV-гибрид выполняет уже с помощью ДВС. При этом в больших городах Европы, в центр которых не пускают бензиновые и дизельные автомобили, PHEV-гибриды имеют все права электромобилей, ведь в "зеленых" зонах они двигаются чисто на батарейках.

Таким образом, получилось, что автомобили-гибриды, получив две дополнительные версии силовой установки, продлили свою жизнь и расширили границы своего класса.

Кратко

Несмотря на значительные изменения в характеристиках всех трех типов машин – с ДВС, электромобилей и гибридов – последние все не потеряли окончательно своего смысла и так же остаются посредине между двумя другими конкурентами. Разве что появилась некоторая внутренняя градация: плагин-гибриды PHEV стали своего рода улучшенной версией электромобилей, а полные классические гибриды FHEV стали улучшенным вариантом машин с ДВС. И все они остаются несколько специфическим продуктом для определенного круга, как говорят в Европе, энтузиастов. И хотя круг это уже достаточно большой, большинство автомобилистов пока ждет, когда лучшим выбором станут чистые электромобили.