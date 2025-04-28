Для чого потрібен тахометр у авто: цікаві поради водіям

Цей гарний великий циферблат є на панелі приладів більшості моделей – а як же їздять водії машин, де тахометра немає? Журналісти РБК-Україна Авто розповідають, як користуватись тахометром на сімейному авто.

Один з двох найбільших приладів на торпедо нинішніх автомобілів – тахометр. Він показує частоту обертання двигуна, виражену в обертах на хвилину. При кожному натискуванні на акселератор його стрілка відхиляється вправо, стрибаючи від 600 – 900 об/хв холостого ходу аж до 5000–7000 об/хв, позначених тривожною червоною зоною. Для чого ця інформація водію?

Для чого потрібен тахометр

Кожна модель двигуна внутрішнього згорання має оптимальний діапазон обертів, в кому мотор демонструє заявлені виробником характеристики. Тобто – видає найбільшу потужність, найбільший обертовий момент, демонструє найкращу економічність, екологічність тощо. Мається на увазі, що водій під час користування машиною буде утримувати оберти в цьому діапазоні, щоб отримати від машини все те, за що заплатив гроші.

Підкажемо, що у більшості масових сучасних двигунів мотор має найкращу віддачу в діапазоні порядку 1800 – 4500 об/хв. В дизельних моторів оптимальні оберти зазвичай трохи нижче, ніж у бензинових, і багато що також залежить від робочого об’єму двигуна, наявності надуву та типу паливної системи.

Але навіть якщо водій не прагне неодмінно тримати свій мотор у найвигідніших обертах, саме стрілка тахометра може підказати йому, що відбувається з двигуном, коли інші джерела інформації заблоковані. Наприклад, на шумній вулиці, при гучній музиці в салоні, на довгому крутому підйомі або при повному завантаженні машини, коли звичне сприйняття автомобіля порушене.

Коли тахометр дійсно потрібен

Власникам машин, укомплектованих тахометром, можна підказати кілька ситуацій, коли він може бути дійсно корисним навіть для досвідченого для водія.

При прогріві двигуна взимку. Один з способів зрозуміти, що двигун набрав достатню (не робочу, а саме достатню для рушання) температуру – падіння спочатку високих обертів до значення нижче 1000 – 900 об/хв;

Для максимального точного перемикання передач при спортивній або економічній їзді;

При намаганні рухатись в максимально економічному режимі;

При навчальній їзді, коли недосвідченому водієві важко визначити момент переходу на потрібну передачу.

При первинному діагностуванні автомобіля, який демонструє певні негаразди. Іноді для розуміння причин несправності важливо знати, на яких обертах виникають ті чи інші симптоми.

Як водії обходяться без тахометра

Цікаво, що ще не так давно одна й та сама модель авто могла мати тахометр тільки у багатій комплектації, адже цей прилад позиціонувався як частина багатішого пакету опцій. Але власники базових комплектацій, позбавлених тахометра, теж цілком успішно своїми машинами користувалися і користуються. Чому вони не скаржаться на життя?

Досвід. Водії навіть з мінімальним досвідом при перемиканнях передач не дивляться на тахометр, а відчувають оберти двигуна за його поведінкою – характером відгуку на акселератор, за вібраціями, за звуком, за ривками трансмісії тощо;

Незворушність. В наш час багато хто з водіїв не чекає мінімального прогріву двигуна, рушаючи в дорогу навіть на підвищених обертах. Та і взагалі, середньостатистичний водій часто не дуже переймається тим, що колись він підбере не ідеальні оберти – тим більше, що сучасні двигуни з електронними системами управління вміють згладжувати подібні помилки;

Автоматика. На машині з автоматичною трансмісією при русі в режимі "автомат" сучасна коробка сама обирає найбільш вигідні для зміни передачі оберти.



Коротко

Скажемо чесно: якщо ви водій з досвідом і автомобіль для вас – всього лише буденний засіб пересування, тахометр вам не потрібен. Тобто зайвим він не буде, і за бажання можна знайти кілька способів отримати від нього користь. Але якщо перебування за кермом для вас – просто час у дорозі з роботи додому та навпаки, і у водійському кріслі ви не переймаєтесь іншими питаннями, можете не звертати на цей прилад уваги. Певно, подібним міркуванням керуються і конструктори тих сучасних моделей, в яких "компонувати" та "комплектувати" електронну панель приладів може сам водій – через кнопку у меню на екрані. Між іншим, таких моделей в наш час стає все більше.

При підготовці статті були використані матеріали "Autobild Україна" та інформація компаній-автовиробників.