Для чего нужен тахометр в авто: интересные советы водителям

Этот красивый большой циферблат есть на приборной панели большинства моделей - а как же ездят водители машин, где тахометра нет? Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают, как пользоваться тахометром на семейном авто.

Один из двух самых больших приборов на торпедо нынешних автомобилей - тахометр. Он показывает частоту вращения двигателя, выраженную в оборотах в минуту. При каждом нажатии на акселератор его стрелка отклоняется вправо, прыгая от 600 - 900 об/мин холостого хода вплоть до 5000-7000 об/мин, обозначенных тревожной красной зоной. Для чего эта информация водителю?

Для чего нужен тахометр

Каждая модель двигателя внутреннего сгорания имеет оптимальный диапазон оборотов, в котором мотор демонстрирует заявленные производителем характеристики. То есть - выдает наибольшую мощность, наибольший крутящий момент, демонстрирует лучшую экономичность, экологичность и тому подобное. Имеется в виду, что водитель во время пользования машиной будет удерживать обороты в этом диапазоне, чтобы получить от машины все то, за что заплатил деньги.

Подскажем, что у большинства массовых современных двигателей мотор имеет наилучшую отдачу в диапазоне порядка 1800 - 4500 об/мин. У дизельных моторов оптимальные обороты обычно немного ниже, чем у бензиновых, и многое также зависит от рабочего объема двигателя, наличия наддува и типа топливной системы.

Но даже если водитель не стремится непременно держать свой мотор в самых выгодных оборотах, именно стрелка тахометра может подсказать ему, что происходит с двигателем, когда другие источники информации заблокированы. Например, на шумной улице, при громкой музыке в салоне, на длинном крутом подъеме или при полной загрузке машины, когда привычное восприятие автомобиля нарушено.

Когда тахометр действительно нужен

Владельцам машин, укомплектованных тахометром, можно подсказать несколько ситуаций, когда он может быть действительно полезным даже для опытного для водителя.

При прогреве двигателя зимой. Один из способов понять, что двигатель набрал достаточную (не рабочую, а именно достаточную для трогания) температуру - падение изначально высоких оборотов до значения ниже 1000 - 900 об/мин;

Для максимального точного переключения передач при спортивной или экономичной езде;

При попытке двигаться в максимально экономичном режиме;

При учебной езде, когда неопытному водителю трудно определить момент перехода на нужную передачу.

При первичном диагностировании автомобиля, который демонстрирует определенные проблемы. Иногда для понимания причин неисправности важно знать, на каких оборотах возникают те или иные симптомы.

Как водители обходятся без тахометра

Интересно, что еще не так давно одна и та же модель авто могла иметь тахометр только в богатой комплектации, ведь этот прибор позиционировался как часть более богатого пакета опций. Но владельцы базовых комплектаций, лишенных тахометра, тоже вполне успешно своими машинами пользовались и пользуются. Почему они не жалуются на жизнь?

Опыт. Водители даже с минимальным опытом при переключениях передач не смотрят на тахометр, а чувствуют обороты двигателя по его поведению - характеру отклика на акселератор, по вибрациям, по звуку, по рывкам трансмиссии и т.д;

Неподвижность. В наше время многие водители не ждут минимального прогрева двигателя, отправляясь в путь даже на повышенных оборотах. Да и вообще, среднестатистический водитель часто не очень переживает о том, что когда-то он подберет не идеальные обороты - тем более, что современные двигатели с электронными системами управления умеют сглаживать подобные ошибки;

Автоматика. На машине с автоматической трансмиссией при движении в режиме "автомат" современная коробка сама выбирает наиболее выгодные для смены передачи обороты.



Вкратце

Скажем честно: если вы водитель с опытом и автомобиль для вас - всего лишь обыденное средство передвижения, тахометр вам не нужен. То есть лишним он не будет, и при желании можно найти несколько способов получить от него пользу. Но если пребывание за рулем для вас - просто время в пути с работы домой и наоборот, и в водительском кресле вы не озабочены другими вопросами, можете не обращать на этот прибор внимания. Вероятно, подобным соображением руководствуются и конструкторы тех современных моделей, в которых "компоновать" и "комплектовать" электронную панель приборов может сам водитель - через кнопку в меню на экране. Между прочим, таких моделей в наше время становится все больше.

При подготовке статьи были использованы материалы "Autobild Украина" и информация компаний-автопроизводителей.