Чого очікувати від наступних переговорів України та РФ: Сибіга назвав одну з ключових тем

Під час наступної зустрічі української та російської делегації, сторони обговорюватимуть питання припинення вогню на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіга в інтерв'ю Liberation.
"Ми очікуємо на їхнє бачення припинення вогню й надамо їм своє. Це буде однією з ключових тем для обговорення на наступній зустрічі в такому форматі делегацій, який вже був у Туреччині. Ми хочемо, щоб переговорний процес просувався і ці зустрічі відбувалися якнайшвидше", - заявив Сибіга.
Також голова відомства додав, що сьогодні настав час для дипломатії, яка дозволить досягти справедливого й всеосяжного миру. Водночас не варто забувати, що саме Росія є джерелом агресії й саме вона наразі відмовляється завершити війну.
16 травня відбулись перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією. Зустріч відбулась у Туреччині. Також до країни прибув президент України Володимир Зеленський із наміром провести особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Втім, останній проігнорував заклик до діалогу.
Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а російську - радник Путіна Володимир Мединський.
Під час зустрічі делегації обговорили масштабний обмін полоненими у форматі "тисяча на тисячу". Обмін відбувся цими вихідними в три етапи.
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