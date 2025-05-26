Чого очікувати від наступних переговорів України та РФ: Сибіга назвав одну з ключових тем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіга в інтерв'ю Liberation.

"Ми очікуємо на їхнє бачення припинення вогню й надамо їм своє. Це буде однією з ключових тем для обговорення на наступній зустрічі в такому форматі делегацій, який вже був у Туреччині. Ми хочемо, щоб переговорний процес просувався і ці зустрічі відбувалися якнайшвидше", - заявив Сибіга.

Також голова відомства додав, що сьогодні настав час для дипломатії, яка дозволить досягти справедливого й всеосяжного миру. Водночас не варто забувати, що саме Росія є джерелом агресії й саме вона наразі відмовляється завершити війну.