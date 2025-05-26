Чего ожидать от следующих переговоров Украины и РФ: Сибига назвал одну из ключевых тем

"Мы ожидаем их видение прекращения огня и предоставим им свое. Это будет одной из ключевых тем для обсуждения на следующей встрече в таком формате делегаций, который уже был в Турции. Мы хотим, чтобы переговорный процесс продвигался и эти встречи происходили как можно быстрее", - заявил Сибига.

Также глава ведомства добавил, что сегодня настало время для дипломатии, которая позволит достичь справедливого и всеобъемлющего мира. В то же время не стоит забывать, что именно Россия является источником агрессии и именно она сейчас отказывается завершить войну.