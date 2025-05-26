Чего ожидать от следующих переговоров Украины и РФ: Сибига назвал одну из ключевых тем
Во время следующей встречи украинской и российской делегации, стороны будут обсуждать вопрос прекращения огня на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибига в интервью Liberation.
"Мы ожидаем их видение прекращения огня и предоставим им свое. Это будет одной из ключевых тем для обсуждения на следующей встрече в таком формате делегаций, который уже был в Турции. Мы хотим, чтобы переговорный процесс продвигался и эти встречи происходили как можно быстрее", - заявил Сибига.
Также глава ведомства добавил, что сегодня настало время для дипломатии, которая позволит достичь справедливого и всеобъемлющего мира. В то же время не стоит забывать, что именно Россия является источником агрессии и именно она сейчас отказывается завершить войну.
Переговоры Украины и России
16 мая состоялись первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. Встреча состоялась в Турции. Также в страну прибыл президент Украины Владимир Зеленский с намерением провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Впрочем, последний проигнорировал призыв к диалогу.
Украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров, а российскую - советник Путина Владимир Мединский.
Во время встречи делегации обсудили масштабный обмен пленными в формате "тысяча на тысячу". Обмен состоялся в эти выходные в три этапа.
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