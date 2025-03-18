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Чого очікувати від майбутньої розмови Трампа та Путіна: відповідь Веніславського

Фото: Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Диктатор Володимир Путін під час вечірніх переговорів з головою Білого дому Дональдом Трампом, ймовірно, вимагатиме максимум поступок з боку України щодо можливого 30-денного припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федора Веніславського в етері "Радіо Свободи".

Під час розмови, як відзначив Веніславський, сторони можуть обговорити: 

  • звільнення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС); 
  • повний вихід Збройних сил України (ЗСУ) з території Російської Федерації (РФ). 

У тому ж числі може бути порушено питання лінії на якій буде зупинено бойові дії. 

"Чи це буде нинішня лінія, чи Путін буде змушений кудись "відкотитись", я думаю, що ймовірність того, що якісь території України будуть додатково окуповані - наближається до нуля... Все буде залежати від тих аргументів, які Трамп висуне проти Путіна й які змусять Путіна йти на якісь інші поступки", - додав він. 

Майбутня розмова Трампа та Путіна

Вчора, 17 березня, Трамп заявив, що проведе переговори з Путіним 18 березня. Ймовірно сторони порушать питання 30-денного режиму припинення вогню, який Штати перед цим запропонували й Україні.  

Після зустрічі з американською делегацією, коментуючи можливий режим тиші, Путін заявив, що для його введення є певні "нюанси".

Трамп, своєю чергою, вважає, що Росія "погодиться" на 30-денне перемир'я з Україною

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