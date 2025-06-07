Чого очікувати від курсу долара в середині червня: прогноз банкіра

За його словами, НБУ, як і в попередні кілька тижнів, може застосувати механізм валютних інтервенцій, щоб збалансувати попит і пропозицію, при цьому вони не перевищать 800 млн доларів.

"На ринку діє режим "керованої гнучкості", що є базою для процесу курсових змін. Так, поточні (щоденні) курсові коливання можуть відбуватися, як вгору, так і вниз, а різниця між курсами буде на рівні статистичної похибки", - сказав він.

Як зазначив Лєсовий, подібна ситуація спостерігатиметься і на готівковому ринку.

Серед основних факторів, що можуть вплинути на поточну ситуацію, особливих змін також годі чекати. Експортні надходження хоч і можуть дещо скоротитися через завершення економічного безвізу з ЄС, проте наразі немає жодних підстав говорити про якийсь обвал експорту, сказав банкір.

"Тобто поповнення міжнародних резервів триватиме і надалі, але, можливо, трохи в менших обсягах, які не становитимуть загрози для економіки", - вважає Лєсовий.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (9-15 червня) будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/долар (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, посеред червня ситуація на валютному ринку відповідатиме поточним трендам: без ухилів в бік суттєвих курсових змін. Мінливість курсів - передбачувана, однак такі зміни будуть мінімальними", - констатував Лєсовий.