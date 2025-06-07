Чего ожидать от курса доллара в середине июня: прогноз банкира

По его словам, НБУ, как и в предыдущие несколько недель, может применить механизм валютных интервенций, чтобы сбалансировать спрос и предложение, при этом они не превысят 800 млн долларов.

"На рынке действует режим "управляемой гибкости", что является базой для процесса курсовых изменений. Так, текущие (ежедневные) курсовые колебания могут происходить, как вверх, так и вниз, а разница между курсами будет на уровне статистической погрешности", - сказал он.

Как отметил Лесовой, подобная ситуация будет наблюдаться и на наличном рынке.

Среди основных факторов, которые могут повлиять на текущую ситуацию, особых изменений также не стоит ждать. Экспортные поступления хоть и могут несколько сократиться из-за завершения экономического безвиза с ЕС, однако пока нет никаких оснований говорить о каком-то обвале экспорта, сказал банкир.

"То есть пополнение международных резервов будет продолжаться и в дальнейшем, но, возможно, немного в меньших объемах, которые не будут представлять угрозы для экономики", - считает Лесовой.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (9-15 июня) будут такими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро (на межбанке) и 41,6-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/доллар (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Итак, посреди июня ситуация на валютном рынке будет соответствовать текущим трендам: без уклонов в сторону существенных курсовых изменений. Изменчивость курсов - предсказуема, однако такие изменения будут минимальными", - констатировал Лесовой.