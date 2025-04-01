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Чого очікувати від курсу долара: прогноз на найближчі місяці

Україна, Вівторок 01 квітня 2025 08:18
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Чого очікувати від курсу долара: прогноз на найближчі місяці Фото: Курс долара у найближчі місяці може бути стабільним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара останнім часом стабілізувався близько позначки 41,5 гривень. НБУ може не поспішати з девальвацією гривні у найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.

Як зазначається в огляді, минулого тижня НБУ довелося задовольняти ситуативно збільшений попит на валюту: інтервенції зросли на третину до 846 млн доларів.

"Цілком можливо, що під кінець місяця та кварталу підприємства активізували купівлю валюти для виплати дивідендів та/або відсотків за іноземними кредитами", - вважають аналітики.

Збільшення інтервенцій дозволило НБУ навіть посилити офіційний курс гривні на 0,1% до 41.49 грн/долар. Готівкова вартість долара в системно важливих банках за підсумками тижня залишилася на рівні 41,2-41,8 грн/долар.

Чого очікувати від курсу долара: прогноз на найближчі місяці

"Дії НБУ показують, що регулятор прагне зберігати офіційний курс неподалік від 41,5 грн/долар навіть попри те, що відбувалося різке та значне збільшення купівлі валюти на міжбанківському ринку", - зазначають в інвесткомпанії ICU.

На думку аналітиків, НБУ наразі може продовжити відкладати перехід до поступового ослаблення курсу гривні, демонструючи тривалу курсову стабільність.

"Окрім того, передбачене меморандумом МВФ заплановане зростання міжнародної фінансової допомоги у 2025 році може дати НБУ додаткові аргументи не поспішати з послабленням курсу гривні найближчими місяцями", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, в НБУ заявили, що ситуація на валютному ринку залишається стабільною та контрольованою.

За словами голови НБУ Андрія Пишного "тут точно немає місця для занепокоєнь". Режим керованої гнучкості курсу працює ефективно: обмінний курс рухається в обидва боки, сприймаючи ринкові тенденції попиту та пропозиції, додав він.

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