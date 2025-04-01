Що відбувається з курсом долара: голова НБУ пояснив ситуацію на валютному ринку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НБУ Андрія Пишного у Facebook .

"Тут точно немає місця для занепокоєнь. Режим керованої гнучкості курсу працює ефективно: обмінний курс рухається в обидва боки, сприймаючи ринкові тенденції попиту та пропозиції", - сказав під час зустрічі правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків.

Він зазначив, що упродовж березня гривня переважно зміцнювалася, а різниця між готівковим та офіційним курсами залишається на низькому рівні: у березні не перевищувала 0,4%.

Як зазначили в пресслужбі НБУ, ситуація на валютному ринку залишається стабільною та контрольованою. У першій декаді місяця обмінний курс впав до найнижчого рівня з початку року.

За даними НБУ, у лютому - березні кон’юнктура валютного ринку була більш спокійною порівняно із січнем, що зумовлено зменшенням фіскального імпульсу (витрат з бюджету, - ред.) та зростанням валової пропозиції валюти на тлі дії сезонних чинників.

Зокрема, початок весняно-польових робіт в АПК формував додаткову пропозицію валюти. Чистий попит на безготівкову валюту з боку клієнтів помітно зменшився, що відобразилося у зменшенні обсягу валютних інтервенцій НБУ до 127 млн доларів на день у березні порівняно з 163 млн доларів на день у січні, пояснили в НБУ.

"Курс і надалі буде рухатися в обидва боки та формуватися ринковим шляхом, реагуючи на зміни балансу попиту і пропозиції валюти. НБУ зберігатиме активну присутність на ринку, компенсуючи структурний дефіцит валюти та згладжуючи надмірні курсові коливання. НБУ уважно слідкує за розвитком ситуації та за потреби вживатиме належних заходів, щоб зберегти стійкість валютного ринку", - додали в пресслужбі.

Курс долара у 2025 році

Нагадаємо, офіційний курс долара за 2024 рік зріс на 10,7% до 42,03 гривень. Курс продовжив зростання на початку 2025 року і 13 січня досяг максимуму 42,28 гривень.

Потім курс почав знижуватися. За січень курс упав до 41,82 грн/долар, а за лютий до 41,51 грн/долар. За березень курс знизився до 41,47 грн/долар. Мінімум був 10 березня - 41,21 грн/долар.