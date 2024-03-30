Чого очікувати від курсу долара: прогноз банкіра на квітень
Отримання Україною наприкінці березня траншів від ЄС, МВФ та Світового банку вплине на валютний ринок. Сплески курсів матимуть тимчасовий характер.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
Допомога Заходу
"Після розв’язання нагальних проблем, пов’язаних з отриманням макрофінансової допомоги, можна сказати, що джерело потенційної напруги на валютному ринку майже зникло", - сказав він.
За його словами, стратегічно макрофін - це покриття вагомої частини видатків держбюджету, а відтак можливість розвивати економіку країни в надскладних воєнних умовах.
Крім того, це зняття певної суспільної напруги, викликаної побоюванням щодо міцності гривні та ситуації на валютному ринку загалом. "Іншими словами: макрофін непрямо впливає й на рівень попиту на ринку, тому будь-яке надмірне його зростання наразі є малоймовірним", - додав Лєсовий.
"Саме завдяки отримуваним траншам макрофіну регулятор поводитиметься на ринку вільніше, а відтак слід очікувати наступні кроки до лібералізації валютного ринку. Варто також сказати, що у квітні можна очікувати продовження тенденції до об’єднання валютних курсів: саме наприкінці березня коридори курсів міжбанку і готівкового ринку стали майже однаковими. Така тактика Нацбанку збігається із задекларованим вектором на зменшення міжкурсової різниці", - зазначив експерт.
Інші фактори
Серед інших факторів, що формуватимуть валютний ринок у квітні, Лєсовий назвав стратегію НБУ, спрямовану з одного боку на подальшу (але поступову) лібералізацію ринку, а з іншого - на корекцію попиту і пропозиції шляхом валютних інтервенцій. Залежно від рівня попиту обсяг інтервенцій може, як зростати, так і знижуватись задля встановлення балансу між попитом і пропозицією. Тобто дії НБУ можуть мати більшу свободу, а обсяги валютних вливань залежатимуть від стану попиту.
Як зазначив банкір, наступного місяця, як і з початку року, готівковий ринок в курсоутворенні орієнтуватиметься на показники міжбанку з додаванням незначної комісії. Проте ключовим все ж таки стане рівень попиту на готівку: чим він більший, тим більшим буде курс продажу готівки.
Прогноз курсу
Загалом валютні коридори у квітні будуть такими: 39-40 грн/долар та 42-43,5 грн/євро (міжбанк), 39-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро (готівковий ринок), очікує Лєсовий.
"Таким чином, у квітні ситуація на ринку майже нічим не відрізнятиметься від березня: стан "стабільної мінливості" зі щоденними корекціями курсів не нестиме глобальної загрози для ринку. Квітень також можна вважати стабілізаційним місяцем для ринку валют, адже основні загрози, що могли б негативно позначитися на ринку, майже нівельовані. Рівень попиту на готівковому ринку почасти залежатиме від суспільних настроїв, однак проблем з нестачею валюти немає, тому будь-які можливі сплески матимуть тимчасовий характер", - прогнозує банкір.
Нагадаємо, раніше у НБУ заявили, що Україна протягом березня-квітня отримає 10 млрд доларів міжнародного фінансування. Україна розраховувала отримати в березні від ЄС 4,5 млрд євро, від Канади 1,5 млрд доларів, від Світового банку 1,5 млрд доларів, від МВФ 900 млн доларів. Усі ці транші вже надані. Ще 1,5 млрд євро ЄС надасть у квітні.
Курс долара за березень зріс приблизно на 1 гривню. Зокрема офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% з 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/на 29 березня. Зростання курсу долара відбувається незважаючи на те, що дефіцит валюти на міжбанку не такий значний, як наприкінці 2023 року.