Чего ждать от курса доллара: прогноз банкира на апрель

Получение Украины в конце марта траншей от ЕС, МВФ и Всемирного банка повлияет на валютный рынок. Всплески курсов будут носить временный характер.

Помощь Западу

"После решения неотложных проблем, связанных с получением макрофинансовой помощи, можно сказать, что источник потенциального напряжения на валютном рынке почти исчез", - сказал он.

По его словам, стратегически макрофин - это покрытие весомой части расходов госбюджета, а значит, возможность развивать экономику страны в сверхсложных военных условиях.

Кроме того, это снятие определенного общественного напряжения, вызванного опасением по поводу прочности гривны и ситуации на валютном рынке в целом. "Другими словами: макрофин косвенно влияет и на уровень спроса на рынке, поэтому любой чрезмерный его рост пока маловероятен", - добавил Лесовой.

"Именно благодаря получаемым траншам макрофина регулятор будет вести себя на рынке свободнее, а следовательно, следует ожидать следующие шаги к либерализации валютного рынка. Стоит также сказать, что в апреле можно ожидать продолжения тенденции к объединению валютных курсов: именно в конце марта коридоры курсов межбанка и наличного рынка стали почти одинаковыми. Такая тактика Нацбанка совпадает с задекларированным вектором на уменьшение межкурсовой разницы", - отметил эксперт.

Другие факторы

Среди других факторов, которые будут формировать валютный рынок в апреле, Лесовой назвал стратегию НБУ, направленную с одной стороны на дальнейшую (но постепенную) либерализацию рынка, а с другой - на коррекцию спроса и предложения путем валютных интервенций. В зависимости от уровня спроса объем интервенций может как возрастать, так и снижаться для установления баланса между спросом и предложением. То есть, действия НБУ могут иметь большую свободу, а объемы валютных вливаний будут зависеть от состояния спроса.

Как отметил банкир, в следующем месяце, как и с начала года, наличный рынок в курсообразовании будет ориентироваться на показатели межбанка с добавлением незначительной комиссии. Однако ключевым все же станет уровень спроса на наличные: чем он больше, тем больше будет курс продажи наличных.

Прогноз курса

В целом валютные коридоры в апреле будут такими: 39-40 грн/доллар и 42-43,5 грн/евро (межбанк), 39-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро (наличный рынок), ожидает Лесовой.

"Таким образом, в апреле ситуация на рынке почти ничем не будет отличаться от марта: состояние стабильной изменчивости с ежедневными коррекциями курсов не будет нести глобальной угрозы для рынка. Апрель также можно считать стабилизационным месяцем для рынка валют, ведь основные угрозы, которые могли бы отрицательно" отразиться на рынке, почти нивелированные. Уровень спроса на наличном рынке будет отчасти зависеть от общественных настроений, однако проблем с нехваткой валюты нет, поэтому любые возможные всплески будут носить временный характер", - прогнозирует банкир.