Чого очікувати від курсу долара: банкір дав прогноз на кінець травня

Наприкінці травня цілком можливо, що на валютному ринку триватиме зміна тенденцій: після кількаденного зростання курсів обов’язково настане період до їх зниження і навпаки.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
Як зазначив банкір, власне ця мінливість є наочним виразником того, що ринок живий, а контрольованість ринку (згідно з режимом "керованої гнучкості") передбачає доволі м’які і незагрозливі поточні зміни.
Він нагадав, що протягом кількох минулих тижнів зростання, як і подальше зниження курсів, не перевищувало в середньому 0,6-0,8 грн до попереднього курсу (до зміни вектора). Відтак прогнозовані курсові відхилення не перевищували 1,5-2% від попереднього курсу.
"Якщо поглянути на валютний ринок у більш тривалому часовому розрізі, то можна припустити, що за підсумками місяця керована девальвація гривні не перевищить 1,2%, тобто вона може бути дещо нижчою за квітневі показники (у квітні гривня девальвувала в середньому на 1,3%). А кінцевий курс долара у травні буде в проміжку від 39,5-40 грн", - додав Лєсовий.
За його словами, з початку року та за підсумками травня гривня може втратити максимум 5% від початкового курсу року (з 38 грн/долар до 40 грн/долар.
Банкір назвав такі головні висновки ситуації на валютному ринку у травні:
"Можна зробити припущення, що до кінця місяця глобальні зміни ринку не загрожують. Натомість відкритим залишатиметься питання, з яким курсом ми увійдемо в червень", - констатував Лєсовий.
Нагадаємо, минулого тижня курс долара зріс на міжбанківському валютному ринку та вперше перевищив рівень 40 гривень. Офіційний курс долара зріс на 69 копійок з 39,42 грн/долар до історичного максимуму 40,11 грн/долар. На готівковому ринку курс долара зріс на 55 копійок до 40,45 грн/долар.