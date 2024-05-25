Чого очікувати від курсу долара: банкір дав прогноз на кінець травня

Як зазначив банкір, власне ця мінливість є наочним виразником того, що ринок живий, а контрольованість ринку (згідно з режимом "керованої гнучкості") передбачає доволі м’які і незагрозливі поточні зміни.

Він нагадав, що протягом кількох минулих тижнів зростання, як і подальше зниження курсів, не перевищувало в середньому 0,6-0,8 грн до попереднього курсу (до зміни вектора). Відтак прогнозовані курсові відхилення не перевищували 1,5-2% від попереднього курсу.

"Якщо поглянути на валютний ринок у більш тривалому часовому розрізі, то можна припустити, що за підсумками місяця керована девальвація гривні не перевищить 1,2%, тобто вона може бути дещо нижчою за квітневі показники (у квітні гривня девальвувала в середньому на 1,3%). А кінцевий курс долара у травні буде в проміжку від 39,5-40 грн", - додав Лєсовий.

За його словами, з початку року та за підсумками травня гривня може втратити максимум 5% від початкового курсу року (з 38 грн/долар до 40 грн/долар.

Банкір назвав такі головні висновки ситуації на валютному ринку у травні:

Очікуване зниження темпів девальвації гривні (максимально до 1,2%, однак вона може бути навіть нульовою).

НБУ має достатньо валютної міці, щоб, по-перше, провести черговий етап валютної лібералізації без шкоди для курсу (на це передбачено 5,5 млрд доларів).

Режим "керованої гнучкості" дає змогу регулятору втручатися на ринок за об’єктивної потреби - за умов можливого різкого зростання попиту. Тобто встановлення балансу між попитом і пропозицією залишається одним із пріоритетів для Нацбанку.

Поточні коливання підпорядковані сформованій системі валютних змін (тенденція до зростання завжди змінюється тенденцією до спадання і навпаки).

"Можна зробити припущення, що до кінця місяця глобальні зміни ринку не загрожують. Натомість відкритим залишатиметься питання, з яким курсом ми увійдемо в червень", - констатував Лєсовий.