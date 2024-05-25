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Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на конец мая

Фото: в конце мая ожидается колебание курса доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В конце мая вполне возможно, что на валютном рынке будет продолжаться изменение тенденций: после многодневного роста курсов обязательно наступит период до снижения и наоборот.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, собственно эта изменчивость является наглядным выразителем того, что рынок жив, а контролируемость рынка (согласно режиму "управляемой гибкости") предполагает достаточно мягкие и неугрожающие текущие изменения.

Он напомнил, что в течение нескольких прошлых недель рост, как и дальнейшее снижение курсов, не превышал в среднем 0,6-0,8 грн до предыдущего курса (до смены вектора). Следовательно, прогнозируемые курсовые отклонения не превышали 1,5-2% от предыдущего курса.

"Если взглянуть на валютный рынок в более длительном временном разрезе, то можно предположить, что по итогам месяца управляемая девальвация гривны не превысит 1,2%, то есть она может быть несколько ниже апрельских показателей (в апреле гривна девальвировала в среднем на 1,3%). А конечный курс доллара в мае будет в промежутке от 39,5-40 грн", – добавил Лесной.

По его словам, с начала года и по итогам мая гривна может потерять максимум 5% от начального курса года (с 38 грн/доллар до 40 грн/доллар).

Банкир назвал следующие главные выводы ситуации на валютном рынке в мае:

  • Ожидаемое снижение темпов девальвации гривны (максимально до 1,2%, однако она может быть даже нулевой).
  • У НБУ достаточно валютной мощи, чтобы, во-первых, провести очередной этап валютной либерализации без ущерба для курса (на это предусмотрено 5,5 млрд долларов).
  • Режим "управляемой гибкости" позволяет регулятору вмешиваться на рынок при объективной потребности - при возможном резком росте спроса. То есть, установление баланса между спросом и предложением остается одним из приоритетов для Нацбанка.
  • Текущие колебания подчинены сложившейся системе валютных изменений (тенденция к росту всегда сменяется тенденцией к падению и наоборот).

"Можно предположить, что до конца месяца глобальные изменения рынка не угрожают. Однако открытым будет оставаться вопрос, с каким курсом мы войдем в июнь", - констатировал Лесовой.

 

Напомним, на прошлой неделе курс доллара вырос на межбанковском валютном рынке и впервые превысил 40 гривен. Официальный курс доллара вырос на 69 копеек с 39,42 грн/доллар до исторического максимума 40,11 грн/доллар. На наличном рынке курс доллара вырос на 55 копеек до 40,45 грн/доллар.

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