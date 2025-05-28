Чого очікувати від долара та євро в червні: прогноз банкіра

Банкір очікує, що у червні основні коливання валют відбуватимуться в коридорах 41,6-42,0 грн/долар та 45,5-47 грн/євро.

"Тобто офіційна вартість долара може дещо зрости, однак нагадаю, що в бюджеті на 2025 рік закладено середньозважений курс в розмірі 45 грн за долар. А початковий курс 2025 року був зафіксований на позначці 42,02 грн", - сказав він.

За його словами, цілком можливо, що в червні офіційний курс може знову впритул наблизитися до 42 грн. Однак у будь-якому випадку такі зміни не стануться раптово, а будуть наслідком як активності покупців, так і ефективності ролі регулятора.

Курс євро

Щодо курсу євро, то тут все залежатиме від світових торгів у парі з доларом, зазначив Лєсовий.

"Наразі курсову поведінку цих двох валют прогнозувати досить важко, адже досі нерозв'язаним залишається питання митного протистояння США та ЄС. Зрозуміло одне: ті інвестори, які з метою збереження статків "втекли" від долара до євро, навряд чи швидко повернуться", - вважає він.

Разом з тим він не виключає що за певних умов (приміром, нормалізація економічних відносин США та ЄС або ж зняття з повістки "драконівських" обопільних мит) курс євро до долара може повернутися до звичних показників. Тому прогнозує спред ширшим, що враховує всі можливі сценарії розвитку подій: 1 євро коштуватиме в середньому 1,05-1,15 долар.

"Загалом можна очікувати, що в червні ситуація на валютному ринку буде позбавлена неприємних сюрпризів. Як і раніше регулятор триматиме руку на пульсі, збиваючи надмірний "тиск" з боку покупців. Разом з тим, курсові зміни можуть бути більш динамічними, ніж це було у травні. Однак без системної загрози для ринку", - констатував банкір