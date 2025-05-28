Чего ожидать от доллара и евро в июне: прогноз банкира

В июне ситуация на валютном рынке Украины в июне будет оставаться стабильной. Курс доллара может постепенно расти.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Банкир ожидает, что в июне основные колебания валют будут происходить в коридорах 41,6-42,0 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро.

"То есть официальная стоимость доллара может несколько вырасти, однако напомню, что в бюджете на 2025 год заложен средневзвешенный курс в размере 45 грн за доллар. А начальный курс 2025 года был зафиксирован на отметке 42,02 грн", - сказал он.

По его словам, вполне возможно, что в июне официальный курс может снова вплотную приблизиться к 42 грн. Однако в любом случае такие изменения не произойдут внезапно, а будут следствием как активности покупателей, так и эффективности роли регулятора.

Курс евро

Что касается курса евро, то здесь все будет зависеть от мировых торгов в паре с долларом, отметил Лесовой.

"Сейчас курсовое поведение этих двух валют прогнозировать достаточно трудно, ведь до сих пор нерешенным остается вопрос таможенного противостояния США и ЕС. Ясно одно: те инвесторы, которые с целью сохранения состояния "убежали" от доллара к евро, вряд ли быстро вернутся", - считает он.

Вместе с тем он не исключает что при определенных условиях (например, нормализация экономических отношений США и ЕС или снятие с повестки дня "драконовских" обоюдных пошлин) курс евро к доллару может вернуться к привычным показателям. Поэтому прогнозирует спред более широким, учитывающим все возможные сценарии развития событий: 1 евро будет стоить в среднем 1,05-1,15 доллар.

"В целом можно ожидать, что в июне ситуация на валютном рынке будет лишена неприятных сюрпризов. По-прежнему регулятор будет держать руку на пульсе, сбивая чрезмерное "давление" со стороны покупателей. Вместе с тем, курсовые изменения могут быть более динамичными, чем это было в мае. Однако без системной угрозы для рынка", - констатировал банкир. войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.