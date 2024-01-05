Чого очікувати на фронті в 2024 році: оцінка експерта

Цього року російські окупанти продовжуватимуть спроби досягти якихось успіхів на фронті. Їхня мета незмінна - вихід на кордони Донецької та Луганської областей, а також до річки Оскіл. Водночас ЗСУ необхідний час для ретельної підготовки до подальших наступальних дій.

Оцінюючи перспективи росіян на фронті у 2024 році, експерт зазначив, що якщо окупанти будуть діяти в тій манері, що й зараз, то значних успіхів у них не буде.

"Підкреслю - значних успіхів. Тому що вони будуть і надалі прогризатись у нашу оборону, будуть намагатися відкушувати невеличкими клаптиками нашу територію, як вони діяли протягом 2022-2023 років. Вони до Бахмута 45 кілометрів йшли 400 днів, але вони пройшли ці кілометри. Не можна сказати, що вони вели безуспішні дії. В їхніх розрахунках ці дії успішні, тому що для них рівень втрат, або як ми кажемо больовий поріг, є абсолютно іншим", - сказав Грабський.

За його словами, наразі росіяни намагаються виконати стратегічне завдання, поставлене ще 17 квітня 2022 року - вихід на кордони Донецької та Луганської областей.

Додаткове завдання, яке для них теж важливе - це вихід до річки Оскіл, ліквідація Роботинського виступу і зони, в якій діють українські війська на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

"Тобто у росіян є завдання, але інше питання - як вони будуть виконувати ці завдання", - зазначив експерт.

Відповідаючи на питання, чи зможе цього року Україна підготувати ще якусь наступальну операцію, Грабський наголосив, що "війна потребує ретельної підготовки, і 2023-й нам це показав".

"На жаль, я маю дуже мало інформації щодо тих ресурсів, які нам доступні, тих сил та засобів, які ми маємо у своєму розпорядженні. Ми маємо придумати щось нове, про що, власне, говорив генерал Залужний свого часу. Якщо нам потрібен рік на підготовку - отже, буде рік", - додав полковник запасу.

Експерт навів приклад з Другої світової війни. Так, у 1942 році британці намагалися висадитися в Па-де-Кале і були розгромлені. І потім знадобилося фактично два роки, щоби здійснити вже висадку в Нормандії, яка потребувала просто колосального нарощування сил та засобів.

"Тобто не йдеться про те, що ми обов'язково маємо проводити якусь наступальну операцію наступного року. Йдеться про розгром противника і про фактор часу, який буде нам необхідний для того, щоб накопичити більш кількісні і якісні ресурси та думати про проведення наступальних операцій", - зазначив Грабський.

Яким буде 2024 рік для України

Нагадаємо, раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що у 2024 році Збройні сили мають звільнити територію України від ворога. Російська армія чинитиме цьому великий опір.

"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети - виходу на наші кордони, воно буде ще складніше", - сказав генерал.

Водночас керівник Головного управляння розвідки Міноборони України Кирило Буданов впевнений, що Росія ніколи не зможе реалізувати свої підступні плани щодо знищення України. 2024-й буде роком продовження боротьби українців за свою землю та незалежність.

Секретар РНБО України Олексій Данилов вважає, що для України 2024 буде роком прийняття важливих рішень, насамперед на фронті.

Про результати війни у 2023 році та прогнозами на 2024-й - у матеріалі РБК-Україна.