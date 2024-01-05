Чего ждать на фронте в 2024 году: оценка эксперта

В этом году российские оккупанты будут продолжать попытки достичь каких-либо успехов на фронте. Их цель неизменна - выход на границы Донецкой и Луганской областей, а также к реке Оскол. В то же время ВСУ необходимо время для тщательной подготовки к дальнейшим наступательным действиям.

Оценивая перспективы россиян на фронте в 2024 году, эксперт отметил, что если оккупанты будут действовать в той манере, что и сейчас, то значительных успехов у них не будет.

"Подчеркну - значительных успехов. Потому что они будут и дальше прогрызаться в нашу оборону, будут пытаться откусывать небольшими клочками нашу территорию, как они действовали в течение 2022-2023 годов. Они до Бахмута 45 километров шли 400 дней, но они прошли эти". можно сказать, что они вели безуспешные действия. В их расчетах эти действия успешны, потому что для них уровень потерь, или как мы говорим болевой порог, абсолютно другой", - сказал Грабский.

По его словам, россияне пытаются выполнить стратегическую задачу, поставленную еще 17 апреля 2022 года - выход на границы Донецкой и Луганской областей.

Дополнительная задача, которая для них также важна - это выход к реке Оскол, ликвидация Работинского выступа и зоны, в которой действуют украинские войска на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"То есть у россиян есть задача, но другой вопрос - как они будут выполнять эти задачи", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, сможет ли в этом году Украина подготовить еще какую-нибудь наступательную операцию, Грабский подчеркнул, что "война нуждается в тщательной подготовке, и 2023-й нам это показал".

"К сожалению, у меня очень мало информации относительно тех ресурсов, которые нам доступны, тех сил и средств, которые мы располагаем. Мы должны придумать что-то новое, о чем, собственно, говорил генерал Залужный в свое время. Если нам нужен год на подготовку - значит, будет год", - добавил полковник запаса.

Эксперт привел пример второй мировой войны. Так, в 1942 году британцы пытались высадиться в Па-де-Кале и были разгромлены. И потом понадобилось фактически два года, чтобы осуществить высадку в Нормандии, которая нуждалась просто в колоссальном наращивании сил и средств.

"То есть речь не идет о том, что мы обязательно должны проводить какую-то наступательную операцию в следующем году. Речь идет о разгроме противника и о факторе времени, который будет нам необходим для того, чтобы накопить более количественные и качественные ресурсы и думать о проведении наступательных операций", - отметил Грабский.

Каким будет 2024 год для Украины

Напомним, ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что в 2024 году Вооруженные силы должны освободить территорию Украины от врага. Российская армия будет оказывать этому большое сопротивление.

"Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главная цель - выход на наши границы, она будет еще сложнее", - сказал генерал.

В то же время, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что Россия никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению Украины. 2024 год будет годом продолжения борьбы украинцев за свою землю и независимость.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что для Украины 2024 год будет годом принятия важных решений, прежде всего на фронте.

О результатах войны в 2023 году и прогнозах на 2024-й - в материале РБК-Украина.