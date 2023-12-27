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Данілов: 2024-й буде роком прийняття важливих рішень на фронті

Україна, Середа 27 грудня 2023 15:45
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Данілов: 2024-й буде роком прийняття важливих рішень на фронті Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Для України 2024-й буде роком прийняття важливих рішень, перш за все на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю "Голосу Америки".

Відповідаючи на питання, яким буде 2024 рік для України, Данілов наголосив, що "непростим".

"Це буде непростий складний рік. Рік прийняття важливих рішень, перш за все на фронті. Я б дуже хотів, щоб це був рік нашої перемоги, нашої спільної перемоги з нашими партнерами над ворогом", - зазначив секретар РНБО.

Яким буде 2024 рік для України

Нагадаємо, раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що у 2024 році Збройні сили мають звільнити територію України від ворога. Російська армія чинитиме цьому великий опір.

"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети - виходу на наші кордони, воно буде ще складніше", - сказав генерал.

Водночас керівник Головного управляння розвідки Міноборони України Кирило Буданов впевнений, що Росія ніколи не зможе реалізувати свої підступні плани щодо знищення України. 2024-й буде роком продовження боротьби українців за свою землю та незалежність.

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