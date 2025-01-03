Чого не можна робити при їзді на авто по снігу: важливі поради

Перерви між снігопадами за нинішнього клімату такі, що навіть протягом зими водії встигають втратити навички їзди по засніженій дорозі. Разом з автожурналістами rbc.ua пригадуємо, чого водієві не можна робити, коли під колесами замість шорсткого асфальту – сніг.
Про те, які дії водія можуть призвести до аварії після снігопаду, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre i Motor.
Перш за все нагадаємо, що сніг – це відразу декілька ускладнень для автомобіля. Якщо він щойно випав і його багато, він заважає їхати і машина може забуксувати та загрузнути. Коли сніг давній і не був вчасно прибраний комунальниками, він буває щільно вкатаним аж до стану ожеледиці, і тоді машині буде слизько. Ще один дуже неприємний стан снігу – коли він мокрий і разом з великою кількістю води набуває консистенції каші (випробувачі шин кажуть шуга), яка одночасно і слизька, і дає всі шанси забуксувати, та ще й загрожує акваплануванням.
Отже, снігопад – це не обов’язково слизька поверхня під колесами. Проте, один з необхідних для ожеледі чинників він точно гарантує – волога у великій кількості. А коли вона замерзне і перетвориться на лід, водій спрогнозувати не може. Відтак, найперше правило руху після снігопаду (або під час нього): маючи сніг на дорозі, треба керувати машиною так, як у справжню ожеледицю. При тому можливо, що за кількасот метрів шляху ситуація проясниться і їхати можна буде більш сміливо.
Чого не можна робити за кермом на снігу:
Сніг, що нападав на дорогу, малоприємний для водія чинник сам по собі. Але мало підготуватись до взаємодії з ним – ще раз нагадуємо, що він може приховувати під собою лід. Вирахувати такий сюрприз можна самостійно, якщо пригадати, чи не була дорога мокрою перед сьогоднішнім заморозком та снігопадом. І якщо це так, будьте певні, що матимете не тільки сніг, а на додачу ще й кригу під ним. Особливо велика ймовірність такого екстриму буде на мостах, естакадах і відкритих ділянках дороги, які обдуваються морозним повітрям з різних боків.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.