Чего нельзя делать при езде на авто по снегу: важные советы

Перерывы между снегопадами при нынешнем климате таковы, что даже в течение зимы водители успевают потерять навыки езды по заснеженной дороге. Вместе с автожурналистами rbc.ua вспоминаем, чего водителю нельзя делать, когда под колесами вместо шероховатого асфальта - снег.
О том, какие действия водителя могут привести к аварии после снегопада, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre i Motor.
Прежде всего напомним, что снег - это сразу несколько осложнений для автомобиля. Если он только что выпал и его много, он мешает ехать и машина может забуксовать и увязнуть. Когда снег давний и не был вовремя убран коммунальщиками, он бывает плотно укатанным до состояния гололеда, и тогда машине будет скользко. Еще одно очень неприятное состояние снега - когда он мокрый и вместе с большим количеством воды приобретает консистенцию каши (испытатели шин говорят шуга), которая одновременно и скользкая, и дает все шансы забуксовать, да еще и грозит аквапланированием.
Итак, снегопад - это не обязательно скользкая поверхность под колесами. Тем не менее, один из необходимых для гололеда факторов он точно гарантирует - влага в большом количестве. А когда она замерзнет и превратится в лед, водитель спрогнозировать не может. Следовательно, первое правило движения после снегопада (или во время него): имея снег на дороге, надо управлять машиной так, как в настоящий гололед. При том возможно, что через несколько сотен метров пути ситуация прояснится и ехать можно будет более смело.
Чего нельзя делать за рулем на снегу:
Снег, навалившийся на дорогу, малоприятный для водителя фактор сам по себе. Но мало подготовиться к взаимодействию с ним - еще раз напоминаем, что он может скрывать под собой лед. Вычислить такой сюрприз можно самостоятельно, если вспомнить, не была ли дорога мокрой перед сегодняшним заморозком и снегопадом. И если это так, будьте уверены, что будете иметь не только снег, а в придачу еще и лед под ним. Особенно велика вероятность такого экстрима будет на мостах, эстакадах и открытых участках дороги, которые обдуваются морозным воздухом с разных сторон.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.