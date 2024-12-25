Чого не можна робити при холодному запуску мотора в мороз: важливі поради

Справний і не дуже старий автомобіль має запускатись без проблем в будь-який мороз, типовий для європейських зим. Але якщо водій добре постарається, і цілком нормальну машину можна поставити, так би мовити, у невигідне становище.
Про помилкові дії водія, які можуть відкласти початок поїздки взимку, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та AutoBild.
Правил вдалого холодного старту не багато, але натомість є чимало помилок, які можуть йому зашкодити. Тим більше, що далеко не всі машини на українських шляхах ідеальні з точки зору технічного стану.
Зрозуміло, що некоректні дії водія – аж ніяк не єдина причина незапланованих ранкових клопотів біля машини. Щоб ніякий мороз не завадив вашим планам, машина повинна відповідати деяким вимогам:
Для дбайливого водія проблеми при запуску мотора морозним ранком мають стати сигналом тривоги. І також приводом до відвідування СТО. Адже посаджений акумулятор – найменше лихо, яке може стояти за проблемним стартом. Зважте, що наступна відмова може статись вже далеко від дому і добре, якщо не далеко від цивілізації взагалі. Між тим, в автомайстернях добре знають перелік типових причин ранкового страйку авто, і вашій ластівці швидко поставлять діагноз – а може, відразу вирішать і саму проблему.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.