Чого не можна робити при холодному запуску мотора в мороз: важливі поради

Правил вдалого холодного старту не багато, але натомість є чимало помилок, які можуть йому зашкодити. Тим більше, що далеко не всі машини на українських шляхах ідеальні з точки зору технічного стану.

Що не слід робити при холодному запуску двигуна в мороз

Не треба вмикати підігріви сидінь, вікон, опалювач, двірники та фари до того, як буде запущено двигун. Якщо акумулятор перебуває у підсадженому стані, на вагу золота кожен ват заощадженої у ньому енергії. На цьому фоні і один увімкнений споживач може відібрати енергію у стартера. Взагалі, сівши в салон, перевірте, щоб усі кнопки на торпедо були вимкнені.

Неправильно буде відразу після увімкнення запалювання вмикати стартер. Дайте паливному насосу кілька секунд, щоб він створив тиск у магістралі – і тільки потім повертайте ключ далі чи тисніть кнопку вдруге.

Не варто тримати гальмівну педаль одночасно з спробами запуску мотора - адже стоп-сигнали споживають багато електроенергії. (Відразу зазначимо, що у багатьох машин увімкнення стартера без натиснутих гальм не відбудеться – і для цих авто ця порада недійсна.) А ось зчеплення морозного ранку краще натиснути – це звільнить стартер від потреби перемішувати густу оливу у коробці передач.

Не радимо різко кидати педаль зчеплення, як тільки двигун запрацює. Робіть це плавно і через кілька секунд, бо густе мерзле мастило в МКП дуже навантажує мотор, тож він може зупинитися – а на ще одну спробу старту енергії в АКБ може не залишитись.

Не можна вмикати стартер на довгий час (понад 5 – 10 секунд) кілька разів поспіль. Так ви швидко посадите акумулятор і перегрієте сам стартер. Надто короткі спроби теж неефективні, і не вимикайте стартер при перших спалахах у циліндрах – дочекайтесь, поки двигун нарешті запрацює. Між увімкненнями стартера потрібні перерви не менше 5 – 7 секунд, щоб акумулятор відновився після витрати енергії.

Технічні причини проблемного старту двигуна

Зрозуміло, що некоректні дії водія – аж ніяк не єдина причина незапланованих ранкових клопотів біля машини. Щоб ніякий мороз не завадив вашим планам, машина повинна відповідати деяким вимогам:

Акумулятор має бути зарядженим. Це найбільш ймовірна причина проблем, адже у коротких міських поїздках взимку АКБ часто не встигає заряджатись як слід;

Олива в двигуні повинна відповідати вимогам автовиробника;

Свічки запалювання бензинового мотора мають бути справні, з правильними зазорами та чисті зсередини і ззовні. Так само неприпустимі бруд і мікротріщини на ізоляції свічних дротів. Свічки розжарювання дизеля мають працювати всі;

Паливній системі потрібен штатний тиск бензину чи дизелю, інжектори форсунок мають бути чистими і без критичного зносу. Відхилення від цих вимог припустиме у теплу погоду і на прогрітому двигуні, але при запуску на морозі такі нюанси стають критичними;

В циліндрах має бути належна компресія. Тобто майте на увазі, що двигун із зношеною циліндро-поршневою групою з повним правом може відмовитись стартувати в мороз.

Коротко

Для дбайливого водія проблеми при запуску мотора морозним ранком мають стати сигналом тривоги. І також приводом до відвідування СТО. Адже посаджений акумулятор – найменше лихо, яке може стояти за проблемним стартом. Зважте, що наступна відмова може статись вже далеко від дому і добре, якщо не далеко від цивілізації взагалі. Між тим, в автомайстернях добре знають перелік типових причин ранкового страйку авто, і вашій ластівці швидко поставлять діагноз – а може, відразу вирішать і саму проблему.