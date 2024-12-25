Чего нельзя делать при холодном запуске мотора в мороз: важные советы

Исправный и не очень старый автомобиль должен запускаться без проблем в любой мороз, типичный для европейских зим. Но если водитель хорошо постарается, и вполне нормальную машину можно поставить, так сказать, в невыгодное положение.
Об ошибочных действиях водителя, которые могут отложить начало поездки зимой, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre иAutoBild.
Правил удачного холодного старта не много, но зато есть немало ошибок, которые могут ему навредить. Тем более, что далеко не все машины на украинских дорогах идеальны с точки зрения технического состояния.
Понятно, что некорректные действия водителя - отнюдь не единственная причина незапланированных утренних хлопот возле машины. Чтобы никакой мороз не помешал вашим планам, машина должна соответствовать некоторым требованиям:
Для рачительного водителя проблемы при запуске мотора морозным утром должны стать сигналом тревоги. И также поводом к посещению СТО. Ведь посаженный аккумулятор - наименьшая беда, которая может стоять за проблемным стартом. Учтите, что следующий отказ может произойти уже далеко от дома и хорошо, если не далеко от цивилизации вообще. Между тем, в автомастерских хорошо знают перечень типичных причин утренней забастовки авто, и вашей ласточке быстро поставят диагноз - а может, сразу решат и саму проблему.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.