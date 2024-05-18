Для чого в машині AdBlue і чи можна від неї відмовитись

У сучасних дизельних машин під люком на задньому крилі дві заправні горловини – і власники навряд чи бачать у цьому привід для радощів. Що таке мочевина AdBlue і чи не можна від неї відмовитись?

Так, насправді вже не перший рік частина українських автовласників заправляє свою машину не лише дизпальним, а й сечовиною з романтичною торговою маркою AdBlue. Що воно таке і наскільки воно обов’язкове для пересічного українського автомобіліста?

В Європі в наш час діє екологічний стандарт для автотранспорту Євро-6 (з 2015 р.), в Україні – Євро-5 (з 2016 р.). Норми токсичності вихлопу в них дуже суворі, і щоб дизельні двигуни відповідали ним, конструктори додали в конструкцію машин систему SCR (Selective Catalytic Reduction – селективне каталітичне відновлення).

Простими словами це означає впорскування у вихлоп водного розчину карбаміду – сечовини AUS 32. Ця рідина реагує з окислами азоту, що містяться у вихлопних газах, і розкладає їх на чистий азот і водяну пару. Все добре, але запас AdBlue доводиться тримати на борту і поповнювати. Для чого машину обладнали не тільки форсункою з насосом та дозатором, а й додатковим баком – це його заправна горловина з блакитною пробкою ховається під тим самим лючком на крилі.

Сечовина, але не добриво

Людям, близьким до сільського господарства це слово здається знайомим, адже сечовина (або карбамід) давно поширена в якості добрива. І власне, саме її водний розчин – щоправда, всього лише 32,5-відсотковий – використовують наймодніші автомобілі для поліпшення своєї екологічності. Однак, в автомобіль агро-речовину заправляти не можна, бо вона має домішки, додані суто для сільськогосподарських цілей, наприклад, для запобігання спресовуванню гранул під час складування. А суто автомобільний карбамід відрізняється високим ступенем очищення.

Якщо AdBlue неякісний

Попри те, що сечовина впорскується не в двигун, а фактично у вихлопну трубу, вона може нашкодити машині і завдати збитків власнику. Питання у тому, після форсунки для реагенту по ходу вихлопних газів у трубі стоїть каталітичний нейтралізатор – той самий, з платиною всередині. Саме в дизеля він зазвичай довго не завдає проблем власникам, проте якщо на платинові стільники потраплятимуть домішки з сурогатної сечовини (зокрема, натрій, магній, альдегіди та ін.), нейтралізатор вийде з ладу.

Друга неприємна перспектива, викликана заправкою неякісним AdBlue – забруднення дозуючих вузлів SCR частинками твердих включень, які можуть бути присутніми в реагенті-підробці. Трапляється, що тонкі канали SCR забиваються вапняковими відкладеннями, які випадають через надмірну кількість кальцію, як це буває у низькоякісних розчинах сечовини.

Чи можна не заправляти AdBlue

Можна, але краще таки заправити. Тому що у зв’язку з цим у вас будуть додаткові клопоти. Якщо сечовина закінчиться під час руху, блок керування двигуна помітить погіршення складу вихлопних газів і переведе силовий агрегат в аварійний режим. Тобто в такий, щоб ви могли потихеньку доїхати до СТО чи іншого місця, де можна буде з’ясувати корінь проблеми. На думку електроніки, цього достатньо – і після зупинки двигуна завести його знов уже не вдасться, аж поки карбамідний бак не буде заправлено.

Але для рішучих власників технарі винайшли інший спосіб відмовитись від сечовини – перепрограмування блоку керування двигуном. Електроніку можна обдурити, переконавши її, що неочищений сечовиною вихлоп є чистим – і вона не буде непокоїтись з приводу того, що машину треба гнати на СТО в аварійному режимі двигуна.

Маємо нагадати, що таке втручання у конструкцію автомобіля не заохочується українським та європейським законодавством. І коли з якоїсь причини – наприклад, повернення державного техогляду чи виїзд за кордон – люди в погонах поміряють ваш вихлоп, вам доведеться вирішувати цілу купу проблем іншого порядку.

Якщо коротко

Чи залишати на борту систему SCR – особиста справа кожного, хоча українське законодавство однозначно проти такого вдосконалення. З точки зору техніки головне – чітко дотримуватись одного разу обраної стратегії. Якщо вже ви вирішили залишити автомобілю все, що йому дали дипломовані конструктори на заводі, то використовуйте для заправки в бак з блакитним корком лише якісний препарат AdBlue. Тому що спроба економії чи просто недбалість при покупці може закінчитися великими витратами з заміни каталізатора.