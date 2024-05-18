Зачем в машине AdBlue и можно ли от нее отказаться

У современных дизельных машин под лючком на заднем крыле две заправочные горловины – и владельцы вряд ли видят в этом повод для радости. Что такое мочевина AdBlue и нельзя ли от нее отказаться?

Да, на самом деле уже не первый год часть украинских автовладельцев заправляет свою машину не только дизтопливом, но и мочевиной с романтичной торговой маркой AdBlue. Что это такое и насколько оно обязательно для рядового украинского автомобилиста?

В Европе в настоящее время действует экологический стандарт для автотранспорта Евро-6 (с 2015 г.), в Украине – Евро-5 (с 2016 г.). Нормы токсичности выхлопа у них очень строги, и чтобы дизельные двигатели соответствовали им, конструкторы добавили в конструкцию машин систему SCR (Selective Catalytic Reduction – селективное каталитическое восстановление).

Простыми словами это означает впрыск в выхлоп водного раствора карбамида – мочевины AUS 32. Эта жидкость реагирует с окислами азота, содержащимися в выхлопных газах, и разлагает их на чистый азот и водяной пар. Всё хорошо, но запас AdBlue приходится держать на борту и пополнять. Для чего машину оборудовали не только форсункой с насосом и дозатором, но и дополнительным баком – это его заправочная горловина с голубой пробкой прячется под лючком на крыле.

Мочевина, но не удобрение

Людям, близким к сельскому хозяйству, это слово кажется знакомым, ведь мочевина (или карбамид) давно распространена в качестве удобрения. И собственно, именно ее водный раствор – правда, всего лишь 32,5-процентный – используют самые модные автомобили для улучшения своей экологичности. Однако, в автомобиль агро-вещество заправлять нельзя, потому что в нем есть примеси, добавленные сугубо для сельскохозяйственных целей, например, для предотвращения спрессовывания гранул при складировании. А чисто автомобильный карбамид отличается высокой степенью очистки.

Если AdBlue некачественный

Несмотря на то, что мочевина впрыскивается не в двигатель, а фактически в выхлопную трубу, она может навредить машине и нанести ущерб владельцу. Вопрос о том, что после форсунки для реагента по ходу выхлопных газов в трубе стоит каталитический нейтрализатор – тот самый, с платиной внутри. Именно у дизеля он обычно долго не доставляет проблем владельцам, однако если на платиновые соты будут попадать примеси из суррогатной мочевины (в частности, натрий, магний, альдегиды и др.), нейтрализатор выйдет из строя.

Вторая неприятная перспектива, вызванная заправкой некачественным AdBlue – загрязнение дозирующих узлов SCR частицами жестких включений, которые могут присутствовать в реагенте-подделке. Случается, что тонкие каналы SCR забиваются известняковыми отложениями, которые выпадают из-за чрезмерного количества кальция, как это бывает в низкокачественных растворах мочевины.

Можно ли не заправлять AdBlue

Можно, но лучше заправить. Потому что в этой связи у вас будут дополнительные хлопоты. Если мочевина закончится в движении, блок управления двигателя заметит ухудшение состава выхлопных газов и переведет силовой агрегат в аварийный режим. То есть такой, чтобы вы могли потихоньку доехать до СТО или другого места, где можно будет выяснить корень проблемы. По мнению электроники, этого достаточно – и после остановки двигателя завести его снова уже не удастся, пока карбамидный бак не будет заправлен.

Но для решительных владельцев технари изобрели другой способ отказаться от мочевины – перепрограммирование блока управления двигателем. Электронику можно обмануть, убедив ее, что неочищенный мочевиной выхлоп чистый – и она не будет беспокоиться по поводу того, что машину надо гнать на СТО в аварийном режиме двигателя.

Должны напомнить, что такое вмешательство в конструкцию автомобиля не поощряется украинским и европейским законодательством. И когда по какой-то причине – например, возвращение государственного техосмотра или выезд за границу – люди в погонах померяют ваш выхлоп, вам придется решать целую кучу проблем иного порядка.

Если коротко

Оставлять ли на борту систему SCR – личное дело каждого, хотя украинское законодательство однозначно против такого усовершенствования. С точки зрения техники главное – четко придерживаться однажды выбранной стратегии. Если вы решили оставить автомобилю все, что ему дали дипломированные конструкторы на заводе, то используйте для заправки в бак с голубой пробкой только качественный препарат AdBlue. Потому что попытка экономии или просто халатность при покупке может закончиться большими затратами по замене катализатора.