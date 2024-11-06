Чи можна купити квартиру у Києві до 20 тисяч доларів і як вона виглядає (фото)

Середня вартість 1 квадратного метра на вторинному ринку у Києві становить 1 470 доларів, на первинному – 1 290 доларів. Втім, у деяких районах столиці можна знайти пропозиції продажу нерухомості за значно нижчими цінами.

РБК-Україна розповідає, чи можна купити квартиру в Києві за 20 тис. доларів.

Яка середня вартість квартир у Києві

За останні пів року ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку у столиці знизились на 3% і зараз становить 60 тис. доларів. Вартість двокімнатних зросла на 1%, їх продають за 94 тис. доларів, ціни на трикімнатні не змінились – 135 тис. доларів.

Найдорожчі квартири у Печерському районі, там однокімнатні в середньому коштують 124 тис. доларів, найдешевші у Деснянському – там по 39 тис. доларів.

У передмісті Києва найдорожче житло у Петропавлівській Борщагівці, однокімнатні квартири там продають за 47 800 грн, найдешевше у Гостомелі – аналогічне житло там коштує 25 тис. доларів.

Середня вартість житла у столиці в різних районах (скриншот сайту ЛУН)

Чи можна купити житло у столиці за 20 тис. доларів

Агентства із продажу нерухомості переважно починають працювати із клієнтом, що має бюджет від 35 тис. доларів, оскільки за таку суму можна знайти гідні варіанти. Рієлтори закликають українців бути вкрай уважними із покупкою житла нижче ринкової вартості, бо тоді є більші ризики натрапити на шахраїв чи забудовників, у яких проблеми із документацією.

Зараз переважна більшість пропозицій із продажу житла у столиці, вартістю до 20 тис. доларів, стосується кімнат у гуртожитках або багатокімнатних квартирах. Також деякі забудовники пропонують за такою ціною смарт-квартири без ремонту у передмісті Києва.

Смарт-квартиру у Шевченківському районі продають за 20 тис. доларів. Житло, площею 28 кв. м, розташоване на 10 поверсі у монолітно-каркасному будинку, що підключений до всіх необхідних комунікацій, опалюється від власної котельні. У квартирі суміщений санвузол, балкон засклений. Загальний стан житла – "від будівельників".

Прибудинкова територія доглянута і облаштована зонами відпочинку, альтанками, лавочками, є міні-парк з фонтаном, дитячий майданчик. До метро Сирець 10 хв пішки, до Берестейської – 20 хв.

Оголошення про продаж смарт-квартири (скриншот сайту rieltor.ua)

Смарт-квартиру без ремонту у Солом'янському районі продають за 18 500 доларів. Площа житла – 20 кв. м, квартира розташована на 25 поверсі. Будинок перебуває на стадії вводу в експлуатацію. Поряд вся необхідна інфраструктура, до метро Шулявська 15 хвилин. Квартира потребує повного ремонту, починаючи від внутрішнього тинькування стін.

Оголошення про продаж смарт-квартири (скриншот сайту rieltor.ua)

Смарт-квартиру у Софіївській Борщагівці продають за 19 500 доларів. Приміщення розташоване на цокольному поверсі з вікном, тому його можна переобладнати під офіс. Є окремий вхід з вулиці. Площа квартири 20 кв. м. Приміщення вимагає вкладень в косметичний ремонт.

Оголошення про продаж смарт-квартири (скриншот сайту rieltor.ua)

Смарт-квартиру у Дарницькому районі продають за 17 200 доларів. Житло, площею 22 кв. м, розташоване на другому поверсі триповерхового цегляного будинку. Прибудинкова територія огороджена, встановлені автоматичні ворота, є місце для стоянок авто та зони відпочинку з альтанками. Поряд є магазини, до метро Бориспільська 10 хвилин. Стан житла – "від забудовника".

Оголошення про продаж смарт-квартири (скриншот сайту rieltor.ua)

Кімнату у гуртожитку в Дніпровському районі продають за 16,5 тис. доларів. В оголошенні вказано, що кімната, площею 29 кв. м, є у житловому стані, має броньовані двері, тамбур, домофон. Житло продається з меблями й технікою. Поруч із гуртожитком розвинена інфраструктура, є магазини, садочки, школи, дитячі майданчики, вокзал Дарниця, до метро 10 хвилин.

Оголошення про продаж кімнати в гуртожитку (скриншот сайту rieltor.ua)