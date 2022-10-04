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Чого чекати від курсу долара: аналітик вказав на ризики валютних коливань

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Вівторок 04 жовтня 2022 06:30
Чого чекати від курсу долара: аналітик вказав на ризики валютних коливань Фото: на валютному ринку можливі чергові коливання (РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправський, Єлизавета Драбкіна

Тимчасове покращення балансу на готівковому ринку посприяло стабілізації курсу гривні й навіть незначному укріпленню. Але негативні новини можуть призвести до нових коливань на готівковому ринку та ще більшому попиту на безготівковому.

Про це РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Водночас попит бізнесу на валюту зростає, що обумовлює ще більші інтервенції НБУ. Це може бути й наслідком побоювань, що НБУ може знову послабити офіційний курс, але сам Національний банк заперечує такі плани та вважає, що має достатньо ресурсу зберігати курс на поточному рівні", - зазначив аналітик.

Котович відзначив, минулого тижня збалансованість готівкового ринку покращилася й курс гривні на ньому стабілізувався на рівні близько 41 гривні/долар. На безготівковому ринку, за словами експерта, баланс ще більше змістився на користь попиту, потребуючи збільшення інтервенцій НБУ.

"На готівковому ринку ажіотажний попит трохи спав, і в 10 найбільших банках курс гривні навіть посилився за тиждень до 40,4-41,4 гривен/долар з 40,6-41,6 гривень/долар.

"Укріпився курс гривні й у небанківських обмінниках. А от на міжбанківському ринку попит на валюту збільшився. Серед клієнтів банків щоденний попит на валюту переважав пропозицію на десятки мільйонів доларів, а у середу - на 155 млн доларів. Тому НБУ був змушений ще збільшити інтервенції та продати за минулий тиждень 862 млн доларів", - резюмував Котович.

Нагадаємо, що за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 21,7%.

Також зазначимо, що падіння купівельної спроможності українців стримує відновлення економіки.

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