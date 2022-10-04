Чого чекати від курсу долара: аналітик вказав на ризики валютних коливань

Тимчасове покращення балансу на готівковому ринку посприяло стабілізації курсу гривні й навіть незначному укріпленню. Але негативні новини можуть призвести до нових коливань на готівковому ринку та ще більшому попиту на безготівковому.

"Водночас попит бізнесу на валюту зростає, що обумовлює ще більші інтервенції НБУ. Це може бути й наслідком побоювань, що НБУ може знову послабити офіційний курс, але сам Національний банк заперечує такі плани та вважає, що має достатньо ресурсу зберігати курс на поточному рівні", - зазначив аналітик.

Котович відзначив, минулого тижня збалансованість готівкового ринку покращилася й курс гривні на ньому стабілізувався на рівні близько 41 гривні/долар. На безготівковому ринку, за словами експерта, баланс ще більше змістився на користь попиту, потребуючи збільшення інтервенцій НБУ.

"На готівковому ринку ажіотажний попит трохи спав, і в 10 найбільших банках курс гривні навіть посилився за тиждень до 40,4-41,4 гривен/долар з 40,6-41,6 гривень/долар.

"Укріпився курс гривні й у небанківських обмінниках. А от на міжбанківському ринку попит на валюту збільшився. Серед клієнтів банків щоденний попит на валюту переважав пропозицію на десятки мільйонів доларів, а у середу - на 155 млн доларів. Тому НБУ був змушений ще збільшити інтервенції та продати за минулий тиждень 862 млн доларів", - резюмував Котович.