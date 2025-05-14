Чого чекати, якщо Путін приїде в Стамбул? Експерт про реальні наміри Кремля

За його словами, російський диктатор знову буде просувати ідеї, які не мають перспективи для України.

"Він ще раз поговорить, буде махати папірцем, який він називає "стамбульськими угодами". (Буде говорити - ред.), що Україна має скоротити армію, віддати йому Херсонську, Запорізьку області і все інше. Ну і ще трохи про печенігів буде говорити, і про існування "тисячолітньої Росії", - заявив Загородній.

Експерт підкреслив, що незалежно від того, чи братиме Путін участь особисто, чи ні - очікувати реального результату не варто.

Також, за словами Загороднього, Росія не погоджується навіть на запропоноване 30-денне перемир’я.