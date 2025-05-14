Чого чекати, якщо Путін приїде в Стамбул? Експерт про реальні наміри Кремля

Якщо Володимир Путін приїде до Стамбула для переговорів щодо війни в Україні, це нічим не закінчиться. Експерт оцінив це, як ще одну спробу Кремля вплинути на мирні переговори.
Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю на YouTube-каналі РБК-Україна.
За його словами, російський диктатор знову буде просувати ідеї, які не мають перспективи для України.
"Він ще раз поговорить, буде махати папірцем, який він називає "стамбульськими угодами". (Буде говорити - ред.), що Україна має скоротити армію, віддати йому Херсонську, Запорізьку області і все інше. Ну і ще трохи про печенігів буде говорити, і про існування "тисячолітньої Росії", - заявив Загородній.
Експерт підкреслив, що незалежно від того, чи братиме Путін участь особисто, чи ні - очікувати реального результату не варто.
Також, за словами Загороднього, Росія не погоджується навіть на запропоноване 30-денне перемир’я.
Нагадаємо, що Путін сам запропонував провести переговори між Україною та Росією 15 травня у Стамбулі, при чому почати їх з того на чому завершили у 2022 році.
Однак станом на зараз російський диктатор не дав своєї згоди на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині. Поки що плануються переговори України та Росії, але на якому рівні вони відбудуться - невідомо.
Президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що Україна розглядала поки що тільки зустріч з Путіним.
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