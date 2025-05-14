Чего ждать, если Путин приедет в Стамбул? Эксперт о реальных намерениях Кремля

Если Владимир Путин приедет в Стамбул для переговоров по войне в Украине, это ничем не закончится. Это будет еще одна попытка Кремля повлиять на мирные переговоры.
Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний в интервью на YouTube-канале РБК-Украина.
По его словам, российский диктатор снова будет продвигать идеи, которые не имеют перспективы для Украины.
"Он еще раз поговорит, будет махать бумажкой, которую он называет "стамбульскими соглашениями" (будет говорить - ред.), что Украина должна сократить армию, отдать ему Херсонскую, Запорожскую области и все остальное. Ну и еще немного о печенегах будет говорить, и о существовании "тысячелетней России", - заявил Загородний.
Эксперт подчеркнул, что независимо от того, будет ли Путин участвовать лично или нет - ожидать реального результата не стоит.
Также, по словам Загороднего, Россия не соглашается даже на предложенное 30-дневное перемирие.
Напомним, что Путин сам предложил провести переговоры между Украиной и Россией 15 мая в Стамбуле, причем начать их с того, на чем завершили в 2022 году.
Однако по состоянию на сейчас российский диктатор не дал своего согласия на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. Пока планируются переговоры Украины и России, но на каком уровне они состоятся - неизвестно.
Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украина рассматривала пока только встречу с Путиным.
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