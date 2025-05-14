Чего ждать, если Путин приедет в Стамбул? Эксперт о реальных намерениях Кремля

По его словам, российский диктатор снова будет продвигать идеи, которые не имеют перспективы для Украины.

"Он еще раз поговорит, будет махать бумажкой, которую он называет "стамбульскими соглашениями" (будет говорить - ред.), что Украина должна сократить армию, отдать ему Херсонскую, Запорожскую области и все остальное. Ну и еще немного о печенегах будет говорить, и о существовании "тысячелетней России", - заявил Загородний.

Эксперт подчеркнул, что независимо от того, будет ли Путин участвовать лично или нет - ожидать реального результата не стоит.

Также, по словам Загороднего, Россия не соглашается даже на предложенное 30-дневное перемирие.