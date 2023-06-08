Чоботи замість черевиків та форма за власні кошти. У армії РФ проблеми із забезпеченням

"Військовослужбовцям, які нещодавно підписали контракт у військових частинах, що дислокуються у місті Волгоград, видали чоботи замість черевиків з високими берцями", - сказано у повідомленні.

Окрім цього, контрактників змушують купувати військову форму за власні кошти.

Проблеми російської армії

Нещодавно російські ЗМІ повідомляли, що Міноборони РФ опублікувало і одразу видалило зі свого сайту доповідь заступника голови Генштабу про мобілізацію. У ній йшлося про те, що армія країни-агресора має проблеми з забезпеченням озброєнням та технікою.

Окрім того, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що російська армія зараз перебуває у значно гіршому стані, ніж була до початку повномасштабної війни з Україною.

Блінкен заявив, що армія РФ стала друга за силою в Україні. Так, війна зменшила військову, економічну та дипломатичну міць Росії та її вплив на роки вперед.

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