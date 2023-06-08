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Сапоги вместо ботинок и форма за свои деньги. В армии РФ проблемы с обеспечением

Фото: Россия столкнулась с проблемами с обеспечением своих войск (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российское военное руководство столкнулось со значительными проблемами с вещественным обеспечением оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Военнослужащим, которые недавно подписали контракт в военных частях, дислоцируемых в городе Волгоград, выдали сапоги вместо ботинок с высокими берцами", - сказано в сообщении.

Кроме того, контрактников заставляют покупать военную форму за собственные средства.

Проблемы российской армии

Недавно российские СМИ сообщали, что Минобороны РФ опубликовало и сразу удалило со своего сайта доклад замглавы Генштаба о мобилизации. В нем говорилось, что армия страны-агрессора испытывает проблемы с обеспечением вооружением и техникой.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что российская армия находится в гораздо худшем состоянии, чем была до начала полномасштабной войны с Украиной.

Блинкен заявил, что армия РФ стала второй по силе в Украине. Так, война уменьшила военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед.

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