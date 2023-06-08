ua ru
Чт, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чоботи замість черевиків та форма за власні кошти. У армії РФ проблеми із забезпеченням

Новость на русском →
Четвер 08 червня 2023 19:06
Чоботи замість черевиків та форма за власні кошти. У армії РФ проблеми із забезпеченням Фото: Росія стикнулась з проблемами із забезпеченням своїх військ(Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російське військове керівництво стикнулося зі значними проблемами з речовим забезпеченням окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Військовослужбовцям, які нещодавно підписали контракт у військових частинах, що дислокуються у місті Волгоград, видали чоботи замість черевиків з високими берцями", - сказано у повідомленні.

Окрім цього, контрактників змушують купувати військову форму за власні кошти.

Проблеми російської армії

Нещодавно російські ЗМІ повідомляли, що Міноборони РФ опублікувало і одразу видалило зі свого сайту доповідь заступника голови Генштабу про мобілізацію. У ній йшлося про те, що армія країни-агресора має проблеми з забезпеченням озброєнням та технікою.

Окрім того, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що російська армія зараз перебуває у значно гіршому стані, ніж була до початку повномасштабної війни з Україною.

Блінкен заявив, що армія РФ стала друга за силою в Україні. Так, війна зменшила військову, економічну та дипломатичну міць Росії та її вплив на роки вперед.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
DAILY
Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон