Сапоги вместо ботинок и форма за свои деньги. В армии РФ проблемы с обеспечением
Российское военное руководство столкнулось со значительными проблемами с вещественным обеспечением оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
"Военнослужащим, которые недавно подписали контракт в военных частях, дислоцируемых в городе Волгоград, выдали сапоги вместо ботинок с высокими берцами", - сказано в сообщении.
Кроме того, контрактников заставляют покупать военную форму за собственные средства.
Проблемы российской армии
Недавно российские СМИ сообщали, что Минобороны РФ опубликовало и сразу удалило со своего сайта доклад замглавы Генштаба о мобилизации. В нем говорилось, что армия страны-агрессора испытывает проблемы с обеспечением вооружением и техникой.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что российская армия находится в гораздо худшем состоянии, чем была до начала полномасштабной войны с Украиной.
Блинкен заявил, что армия РФ стала второй по силе в Украине. Так, война уменьшила военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед.
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