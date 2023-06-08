ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сапоги вместо ботинок и форма за свои деньги. В армии РФ проблемы с обеспечением

Новина українською →
Четверг 08 июня 2023 19:06
Сапоги вместо ботинок и форма за свои деньги. В армии РФ проблемы с обеспечением Фото: Россия столкнулась с проблемами с обеспечением своих войск (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российское военное руководство столкнулось со значительными проблемами с вещественным обеспечением оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Военнослужащим, которые недавно подписали контракт в военных частях, дислоцируемых в городе Волгоград, выдали сапоги вместо ботинок с высокими берцами", - сказано в сообщении.

Кроме того, контрактников заставляют покупать военную форму за собственные средства.

Проблемы российской армии

Недавно российские СМИ сообщали, что Минобороны РФ опубликовало и сразу удалило со своего сайта доклад замглавы Генштаба о мобилизации. В нем говорилось, что армия страны-агрессора испытывает проблемы с обеспечением вооружением и техникой.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что российская армия находится в гораздо худшем состоянии, чем была до начала полномасштабной войны с Украиной.

Блинкен заявил, что армия РФ стала второй по силе в Украине. Так, война уменьшила военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
DAILY
Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен