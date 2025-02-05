Чмут та екс-глава "Київстару" займуться розвитком важливого для оборони вишу: про що йдеться

Що відомо про оновлену наглядову раду КАІ

Федоров нагадав, що над трансформацією Київського авіаційного інституту працюють більше року.

"Університет має стати головним інкубатором defense tech-спеціалістів з виробництва дронів, автопілотування та інших технологій", - наголосив він.

Урядовець повідомив, що для того, аби КАІ працював ще ефективніше, було оновлено наглядову раду.

"Всіх учасників обирали максимально прозоро. Претенденти пройшли конкурсний добір, співбесіду, яку може переглянути кожен, та перевірку в органах безпеки. Їх обирали так, як директорів НАБУ", - поділився міністр.

До оновленої наглядової ради КАІ увійшли семеро осіб:

Євгенія Беспалова;

Петро Чернишов;

Ганна Гвоздяр;

Тарас Чмут;

Роман Грищук;

Антон Сененко;

Андрій Бродецький.

Оновлена наглядова рада КАІ (інфографіка: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

"Це топові менеджери, які мають реалізовані проекти та здобутки в бізнесі, волонтерстві та інших сферах", - наголосив Федоров.

Він додав, що учасники наглядових рад трансформуватимуть надважливий для обороноздатності університет:

створять стратегію розвитку закладу;

залучатимуть інвестиції;

обиратимуть ректора;

формуватимуть йому публічні КРІ.

"Так працюють найкращі світові ЗВО, тому ми масштабуємо досвід і на наші університети", - підсумував урядовець.

Допис Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Реорганізація НАУ й "повернення" до КАІ

28 вересня 2023 року у ЗМІ з'явилась інформація, що уряд планує реорганізацію Національного авіаційного університету (НАУ) на тлі великої кількості скарг і скандалів.

На початку жовтня 2023 року тодішній ректор НАУ Максим Луцький, якому неодноразово закидали звинувачення в корупції та рейдерстві, вирішив "раптово" долучитися до лав Збройних сил України.

Вже незабаром - 13 жовтня 2023 року - Кабінет міністрів України підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету.

Виходячи з цього, вищий навчальний заклад вирішили поділити на два інших:

Державний університет "Київський авіаційний інститут" (історична назва НАУ);

окремий заклад під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).

Тоді радником міністра освіти й науки Оксена Лісового з питань розвитку НАУ було призначено екс-президента "Київстару" Петра Чернишова.

Разом із розпорядженням про реорганізацію, МОН анонсувало, що планує:

видати накази про призначення нових керівників освітнього закладу;

створити наглядову раду при ДУ "КАІ" (яка буде пильнувати й підтримувати управління університету в період його перетворення і подальшого функціонування).

Водночас у Міносвіти наголосили, що "реорганізація закладу не вплине на умови праці й рівень заробітних плат освітніх працівників, однак призведе до оновлення складу керівництва університету та внутрішніх управлінських процесів, що є вкрай необхідним для ефективної трансформації закладу".

10 квітня 2024 року виконувати обов'язки ректора ЗВО розпочала випускниця і викладачка НАУ, а також депутатка Київської міської ради від партії "Слуга народу" Ксенія Семенова.