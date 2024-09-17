НАУ звинуватили у порушенні прав студентів через тест з англійської мови: про що йдеться

Громадська організація "Червоний Губер" подала скаргу до Міністерства освіти і науки України через обов’язкове тестування студентів Національного авіаційного університету на знання англійської мови. ГО вважає, що це порушує права студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. ректора НАУ Ксенію Семенову .

Вона оприлюднила лист від МОН, у якому університет просить відповісти ГО "Червоний Губер" щодо порушення прав студентів.





Фото: лист до НАУ від МОН (t.me semenovatut)

Семенова пояснила, що знання англійської є критичним для інженерної освіти, міжнародної мобільності та співпраці з іноземними викладачами.

Вона зазначила, що тестування не передбачає оцінювання, а лише визначає рівень знань студентів, щоб їх можна було поділити на відповідні групи. Семенова нагадала, що подібні практики вже застосовують у Київській школі економіки та НаУКМА.

"ГО "Червоний Губер" вважає, що це порушує права студентів. Чесно кажучи, частина студентів НАУ теж не задоволені. Є люди, які сюди вступали, щоб отримати диплом, а не вчитися. ЧГ (ГО "Червоний Губер, - ред.) пише про це грандіозне порушення злобний лист в МОН. МОН просить нас на це відповісти. Звісно, моїй команді більш нема чим зайнятись. Тому відповідь на цей запит напише чат-GPT", - заявила Семенова.

Вона нагадала, що не звертала увагу на членів організації, які протестували проти призначення її на посаду голови комісії з реорганізації.

За її словами, на цій посаді вона змогла ефективно боротися із корупційними схемами її попередників.

"Але маразм ЧГ (ГО "Червоний Губер, - ред.) вже переходить межі. Це просто, щоб ви розуміли, що таке "Червоний Губер" і що не всі освітні ГО однаково корисні", - додала вона.

ГО "Червоний Губер"

Ця громадська організація була на початку ініціативою студентів КНУ імені Тараса Шевченка. Її членами є студенти вишу, активісти, які виступають проти корупції у закладі. Згодом ГО почала набирати масштаби та студенти інших ВНЗ почали до неї долучатися з метою захистити свої права.

Відомо, що єдиною публічною особою, яка представляє ГО є її засновник - Володимир Ксєніч. Він раніше пояснював, що інші члени організації хочуть залишитися інкогніто, оскільки побоюються відрахування за відстоювання своїх прав або боротьбу із корупцією.

Скандал із призначенням Семенової на посаду голови комісії з реорганізації в НАУ

Після того, як було звільнено з посади ректора НАУ скандального Максима Луцького, у жовтні 2023-го український уряд заявив про реорганізацію НАУ. Вона мала на меті не лише зміни підходів до управління в університеті, а також і модернізацію процесу виборів ректора та запровадження наглядової ради.

Того ж місяця в.о. ректора став Володимир Шульга, однак вже 10 квітня 2024 року на посаду було призначено Ксенію Семенову. До цього вона пів року працювала на посаді в.о. проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку. Вона стала першою жінкою, яка очолила НАУ.

Однак громадськість розділилася на тих, хто підтримав її призначення і тих, хто почав його критикувати. Семенової нарікали в основному на її молодий вік, відсутність наукового ступеня та нібито брак менеджерського досвіду.