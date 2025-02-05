Чмут и экс-глава "Киевстара" займутся развитием важного для обороны вуза: о чем речь

Что известно об обновленном наблюдательном совете КАИ

Федоров напомнил, что над трансформацией Киевского авиационного института работают больше года.

"Университет должен стать главным инкубатором defense tech-специалистов по производству дронов, автопилотированию и другим технологиям", - подчеркнул он.

Чиновник сообщил, что для того, чтобы КАИ работал еще эффективнее, был обновлен наблюдательный совет.

"Всех участников выбирали максимально прозрачно. Претенденты прошли конкурсный отбор, собеседование, которое может посмотреть каждый, и проверку в органах безопасности. Их выбирали так, как директоров НАБУ", - поделился министр.

В обновленный наблюдательный совет КАИ вошли семь человек:

Евгения Беспалова;

Петр Чернышов;

Анна Гвоздяр;

Тарас Чмут;

Роман Грищук;

Антон Сененко;

Андрей Бродецкий.

Обновленный наблюдательный совет КАИ (инфографика: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

"Это топовые менеджеры, которые имеют реализованные проекты и достижения в бизнесе, волонтерстве и других сферах", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что участники наблюдательных советов будут трансформировать важнейший для обороноспособности университет:

создадут стратегию развития заведения;

будут привлекать инвестиции;

будут выбирать ректора;

будут формировать ему публичные КРІ.

"Так работают лучшие мировые ЗВО, поэтому мы масштабируем опыт и на наши университеты", - подытожил чиновник.

Публикация Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Реорганизация НАУ и "возвращение" к КАИ

28 сентября 2023 года в СМИ появилась информация, что правительство планирует реорганизацию Национального авиационного университета (НАУ) на фоне большого количества жалоб и скандалов.

В начале октября 2023 года тогдашний ректор НАУ Максим Луцкий, которого неоднократно обвиняли в коррупции и рейдерстве, решил "внезапно" присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

Уже вскоре - 13 октября 2023 года - Кабинет министров Украины поддержал решение о реорганизации Национального авиационного университета.

Исходя из этого, высшее учебное заведение решили разделить на два других:

Государственный университет "Киевский авиационный институт" (историческое название НАУ);

отдельное заведение под названием Украинская государственная летная академия (г. Кропивницкий).

Тогда советником министра образования и науки Оксена Лисового по вопросам развития НАУ был назначен экс-президент "Киевстара" Петр Чернышов.

Вместе с распоряжением о реорганизации, МОН анонсировало, что планирует:

издать приказы о назначении новых руководителей образовательного учреждения;

создать наблюдательный совет при ГУ "КАИ" (который будет следить и поддерживать управление университета в период его преобразования и дальнейшего функционирования).

В то же время в Минобразования отметили, что "реорганизация заведения не повлияет на условия труда и уровень заработных плат образовательных работников, однако приведет к обновлению состава руководства университета и внутренних управленческих процессов, что является крайне необходимым для эффективной трансформации заведения".

10 апреля 2024 года исполнять обязанности ректора ЗВО начала выпускница и преподаватель НАУ, а также депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Ксения Семенова.