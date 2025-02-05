Чмут и экс-глава "Киевстара" займутся развитием важного для обороны вуза: о чем речь

В Киевском авиационном институте (КАИ) сформировали обновленный наблюдательный совет. Такой шаг был сделан в рамках трансформации образования для обороноспособности страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
Федоров напомнил, что над трансформацией Киевского авиационного института работают больше года.
"Университет должен стать главным инкубатором defense tech-специалистов по производству дронов, автопилотированию и другим технологиям", - подчеркнул он.
Чиновник сообщил, что для того, чтобы КАИ работал еще эффективнее, был обновлен наблюдательный совет.
"Всех участников выбирали максимально прозрачно. Претенденты прошли конкурсный отбор, собеседование, которое может посмотреть каждый, и проверку в органах безопасности. Их выбирали так, как директоров НАБУ", - поделился министр.
В обновленный наблюдательный совет КАИ вошли семь человек:
"Это топовые менеджеры, которые имеют реализованные проекты и достижения в бизнесе, волонтерстве и других сферах", - подчеркнул Федоров.
Он добавил, что участники наблюдательных советов будут трансформировать важнейший для обороноспособности университет:
"Так работают лучшие мировые ЗВО, поэтому мы масштабируем опыт и на наши университеты", - подытожил чиновник.
28 сентября 2023 года в СМИ появилась информация, что правительство планирует реорганизацию Национального авиационного университета (НАУ) на фоне большого количества жалоб и скандалов.
В начале октября 2023 года тогдашний ректор НАУ Максим Луцкий, которого неоднократно обвиняли в коррупции и рейдерстве, решил "внезапно" присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.
Уже вскоре - 13 октября 2023 года - Кабинет министров Украины поддержал решение о реорганизации Национального авиационного университета.
Исходя из этого, высшее учебное заведение решили разделить на два других:
Тогда советником министра образования и науки Оксена Лисового по вопросам развития НАУ был назначен экс-президент "Киевстара" Петр Чернышов.
Вместе с распоряжением о реорганизации, МОН анонсировало, что планирует:
В то же время в Минобразования отметили, что "реорганизация заведения не повлияет на условия труда и уровень заработных плат образовательных работников, однако приведет к обновлению состава руководства университета и внутренних управленческих процессов, что является крайне необходимым для эффективной трансформации заведения".
10 апреля 2024 года исполнять обязанности ректора ЗВО начала выпускница и преподаватель НАУ, а также депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Ксения Семенова.
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