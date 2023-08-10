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Чмут розповів, коли востаннє спілкувався з Притулою

Фото: директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Останнім часом директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут дуже рідко спілкується з Сергієм Притулою.

Про це Тарас Чмут розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"З Сергієм ми спілкуємося рідко, цього року, можливо, і не спілкувались. Щодо фондів - на рівні комунікаційників є такі історії, на рівні видач у війська, щоб не дублюватись, - теж є такі історії", - розповів Чмут.

Нагадаємо, голова фонду "Повернись живим" в інтерв'ю РБК-Україна також розповів, чи отримував пропозиції йти в політику. Також Чмут не виключає, що його прізвище могли використовувати у політичних цілях. За його словами, цей процес неможливо проконтролювати.

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Сергій Притула