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Чмут рассказал, когда последний раз общался с Притулой

Фото: директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

В последнее время директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут очень редко общается с Сергеем Притулой.

Об этом Тарас Чмут рассказал в интервью РБК-Украина.

"С Сергеем мы общаемся редко, в этом году, возможно, и не общались. Что касается фондов - на уровне коммуникационщиков есть такие истории, на уровне выдач в войска, чтобы не дублироваться, - тоже есть такие истории", - рассказал Чмут.

Напомним, глава фонда "Вернись живым" в интервью РБК-Украина также рассказал, получал ли предложения идти в политику. Также Чмут не исключает, что его фамилию могли использовать в политических целях. По его словам, этот процесс невозможно проконтролировать.

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Сергей Притула