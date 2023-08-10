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Голова "Повернись живим" розповів, чи отримував пропозиції йти в політику

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Київ, Четвер 10 серпня 2023 11:30
Голова "Повернись живим" розповів, чи отримував пропозиції йти в політику Фото: директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що не отримував пропозицій приєднатися до політичних сил. Він зазначив, що не хоче йти у політику.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я не скажу чогось нового: мені не дуже це все цікаве. Тут нічого не міняється вже доволі давно. При цьому чи отримував я якісь пропозиції? Ні, не отримував. Я ж питаю: коли вибори? Про що говорити? Немає про що говорити", - сказав він.

При цьому Чмут не виключає, що його прізвище могли використовувати у політичних цілях. За його словами, цей процес неможливо проконтролювати.

"Тому, можливо, десь хтось щось собі планує, але я поки не планую. Фонд тим паче аполітичний і у цьому є велика цінність і велика додана вартість для партнерів, для держави, для людей. Ми не збудуємо партію за ваші гроші. Але при цьому при цьому ми працюємо з владою, з бізнесом, з політиками, з чиновниками, з армією, з державою", - пояснив волонтер.

Чмут також прокоментував діяльність двох політичних фондів. На його думку, обидва фонди займаються важливою справою.

"Є фонд Петра Олексійовича Порошенка і є фонд Сергія Притули. Обидва великі фонди, займаються потрібною справою по забезпеченню сил оборони. Возять вони плюс-мінус подібне до нас, дійсно вони є в армії, немає якихось історій, що хтось щось забирає і так далі. Це все (подібні розмови, - ред.) виникає від недалекості й обмеженості людей", - сказав він.

Нагадаємо, Тарас Чмут в інтерв'ю РБК-Україна також розповів, чого не вистачає українській армії для успіху на полі бою. На його думку, йдеться не лише про зброю, але й про людські ресурси.

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