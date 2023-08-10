Чмут про "повільний" контрнаступ: хочемо швидко - буде більше жертв, в рази

Проблем із контрнаступом не виникає, якщо його темпи не визначати собі. Треба розуміти, що мова йде про життя людей і чим швидше буде цей рух, тим більше їх можна втратити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

На питання, чи не перегріті очікування від контрнаступу, через що зараз пересічний українець відчуває розчарування, Чмут відповів: "Так і є, на жаль". При цьому він зазначає, що треба рухатись далі.

"Треба пояснювати, говорити людям, треба просто нормально комунікувати. Я колись казав, що для того, щоб потім не червоніти, треба не обманювати", - сказав Чмут.

Він акцентував, що немає проблем з темпом контрнаступу чи наступу, якщо ви його не визначаєте собі.

"Якщо у вас ціль - звільняти територію України і ви це робите, то ви молодці. Питання зі швидкістю можуть бути тоді, коли з'являється якась задача: "кілометр в день". Але ця задача завжди чогось коштує. В першу чергу людей. Відповідно, хочемо швидко - буде більше жертв, в рази", - пояснив Чмут.

Контрнаступ ЗСУ

Цього літа Україна почала свій анонсований контрнаступ, який жваво обговорювався ще до його початку і так продовжується до тепер. Через значно приділену увагу цій темі деякі західні політики та в ЗМІ вже називали контрнаступ ЗСУ "повільним", або ж не таким, як цього очікувалося.

Зазначимо, що українське військово-політичне керівництво неодноразово відповідало на такі закиди.

Так, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів на подібні заяви щодо "затримки" контрнаступу. Він сказав, що його дратують такі коментарі, адже "це не шоу, а кожен метр дається кров'ю".

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