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Чмут о "медленном" контрнаступлении: хотим быстро - будет больше жертв, в разы

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Киев, Четверг 10 августа 2023 09:30
Чмут о "медленном" контрнаступлении: хотим быстро - будет больше жертв, в разы Фото: директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Проблем с контрнаступлением не возникает, если его темпы не определять себе. Надо понимать, что речь идет о жизнях людей и чем быстрее будет это движение, тем больше их можно потерять.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

На вопрос, не перегреты ли ожидания от контрнаступления, из-за чего рядовой украинец испытывает разочарование, Чмут ответил: "Так и есть, к сожалению". При этом он отмечает, что нужно двигаться дальше.

"Надо объяснять, говорить людям, нужно просто нормально коммуникировать. Я когда-то говорил, что для того, чтобы потом не краснеть, нужно не обманывать", - сказал Чмут.

Он акцентировал, что нет проблем с темпом контрнаступления или наступления, если вы его не определяете себе.

"Если у вас цель - освобождать территорию Украины и вы это делаете, то вы молодцы. Вопросы со скоростью могут быть тогда, когда появляется какая-то задача: "километр в день". Но эта задача всегда чего-то стоит. В первую очередь людей. Соответственно, хотим быстро - будет больше жертв, в разы", - объяснил Чмут.

Контрнаступление ВСУ

Этим летом Украина начала свое анонсированное контрнаступление, которое активно обсуждалось еще до его начала и так продолжается до сих пор. Из-за значительно уделенного внимания этой теме некоторые западные политики и в СМИ уже называли контрнаступление ВСУ "медленным", или не таким, как того ожидалось.

Отметим, что украинское военно-политическое руководство неоднократно отвечало на такие упреки.

Так, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на подобные заявления по поводу "медленного" контрнаступления. Он сказал, что его раздражают такие комментарии, ведь "это не шоу, а каждый метр дается кровью".

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