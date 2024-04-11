Чмут про бронювання: ми воюємо, поки працює економіка

"Ці умовні справедливі правила гри для всіх мають враховувати економічну компоненту. Ми воюємо, поки у нас є кошти. Якщо кошти закінчуються, ми не воюємо. І неважливо, скільки у вас мобілізованих. Законодавство має передбачати чіткий розподіл тих, хто воює, і тих, хто забезпечує війну. Бо без економіки війни немає. Тому ми маємо не забувати про себе, про економіку. Ми маємо вкладати в це багато всього. Це про баланси", - пояснив він.

За його словами, зараз є велика проблема з тим, щоб знайти золоту межу між тим, де ми лишаємо людей в економіці, а де забираємо людей воювати. Адже топові програмісти, до прикладу, не мають бути кулеметниками, вони мають створювати топові продукти для Сил оборони.

"У нас були контракти, які не виконані через те, що просто не було кому робити, бо десь когось мобілізували, і завод не може працювати. І так, у бізнесу, в дуже багатьох компаніях забирають людей. Люди не проти, там нормальні люди, все ок. Але на цьому зупиняється якась компанія, і все - економіка не отримує, виробництва немає, зарплат немає, грошей немає. А армія отримує плюс одну людину", - резюмував Чмут.