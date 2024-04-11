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Чумт о бронировании: мы воюем, пока работает экономика

Фото: Тарас Чмут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украина может удерживать оборону, пока работает экономика, поэтому подход к бронированию должен быть максимально взвешенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью волонтера Тараса Чмута.

"Эти условные справедливые правила игры для всех должны учитывать экономическую компоненту. Мы воюем, пока у нас есть средства. Если средства заканчиваются, мы не воюем. И неважно, сколько у вас мобилизованных. Законодательство должно предусматривать четкое распределение воюющих и тех, кто обеспечивает войну. Потому что без экономики войны нет. Поэтому мы должны не забывать о себе, об экономике. Мы должны вкладывать в это много всего. Это о балансах", - пояснил он.

По его словам, сейчас большая проблема с тем, чтобы найти золотую границу между тем, где мы оставляем людей в экономике, а где забираем людей воевать. Ведь топовые программисты, например, не должны быть пулеметчиками, они должны создавать топовые продукты для Сил обороны.

"У нас были контракты, которые не выполнены из-за того, что просто некому было делать, потому что где-то кого-то мобилизовали, и завод не может работать. И так, у бизнеса, в очень многих компаниях забирают людей. Люди не против, там нормальные люди , все ок. Но на этом останавливается какая-то компания, и все - экономика не получает, производства нет, зарплат нет, денег нет. А армия получает плюс одного человека", - резюмировал Чмут.

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Мобилизация в Украине