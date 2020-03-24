ЧМ по легкой атлетике 2021 года могут перенести ради Олимпиады

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) сообщила о готовности изменить даты проведения чемпионата мира 2021 года, если летние Олимпийские игры в Токио будут перенесены на следующий год из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

ЧМ по легкой атлетике должен пройти в американском городе Юджине с 6 по 15 августа 2021 года. Грядущее мировое первенство - первое в истории, которое пройдет на территории США.

Ранее от участия в Олимпиаде 2020 года отказались Канада и Австралия. Обе страны готовы отправить своих спортсменов на Игры в следующем году.

До недавнего времени Международный олимпийский комитет (МОК) твердо отказывался рассматривать вариант с отменой или переносом соревнований. Но под давлением спортивной общественности организаторы начали разрабатывать разные сценарии проведения Игр и определятся с судьбой соревнования в течение следующих четырех недель.

Накануне член МОК Дик Паунд заявил, что он располагает информацией о принятом организацией решении перенести на другие даты летние Олимпийские игры-2020. В пресс-службе МОК это заявление назвали личным мнением Паунда.

Официальный старт грядущей Олимпиады назначен на 24 июля. Игры должны продлиться до 9 августа.