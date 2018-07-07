ЧМ 2018: турнирная таблица на 7 июля

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня покажет, какие команды сразятся в полуфинале

Результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 на 7 июля, турнирная таблица, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 7 июля, в 17:00 состоится матч Швеция - Англия, смотреть онлайн-трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 7 июля

По результатам первых двух матчей четвертьфинального этапа Чемпионата мира ФИФА, определились участники первой полуфинальной игры. 6 июля Уругвай и Франция сыграли в Нижнем Новгороде со счетом 0:2. Также в Казани прошел еще один матч 1/4 финала между Бразилией и Бельгией. Он завершился с результатом 1:2.

Таким образом в полуфинал 10 июля, который состоится в Санкт-Петербурге, встретятся сборная Франции и сборная Бельгии.

Фото: турнирная сетка ЧМ 2018 на 7 июля (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Расписание матчей на 7 июля

Сегодня в рамках ЧМ 2018 пройдут завершающие матчи четвертьфинала. В 17:00 на стадионе Самары сыграют Швеция и Англия. В 21:00 7 июля начнется матч России и Хорватии на стадионе "Фишт" в Сочи.