ЧС 2018: турнірна таблиця на 7 липня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні покаже, які команди змагатимуться у півфіналі

Результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 на 7 липня, турнірна таблиця, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, 7 липня, о 17:00 відбудеться матч Швеція - Англія, дивитися онлайн-трансляцію якого можна на РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 7 липня

За результатами перших двох матчів чвертьфінального етапу Чемпіонату світу ФІФА, визначилися учасники першої півфінальної гри. 6 липня Уругвай і Франція зіграли в Нижньому Новгороді з рахунком 0:2. Також у Казані пройшов ще один матч 1/4 фіналу між Бразилією і Бельгією. Він завершився з результатом 1:2.

Таким чином у півфіналі 10 липня, який відбудеться в Санкт-Петербурзі, зустрінуться збірна Франції і збірна Бельгії.

Фото: турнірна сітка ЧС 2018 на 7 липня (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Розклад матчів на 7 липня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 пройдуть завершальні матчі чвертьфіналу. О 17:00 на стадіоні Самари зіграють Швеція і Англія. О 21:00 7 липня розпочнеться матч Росії та Хорватії на стадіоні "Фішт" в Сочі.

