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ЧМ 2018: турнирная таблица на 26 июня

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    26.06.2018 - 09:00
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (fifa.com)
Фото: турнирная таблица ЧМ 2018 (fifa.com)

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня обновится финальными результатами игр в группах C и D

Результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018 на 26 июня, турнирная таблица матчей, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 26 июня, в 21:00 состоится матч  Нигерия - Аргентина, смотреть онлайн трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 26 июня

В предыдущий соревновательный день (25 июня) на Чемпионате мира 2018 состоялись поединки третьего тура в турнирных группах А и В. 

В Самаре прошел матч между сборными Уругвая и РФ за первое место в группе А. Со счетом 3:0 сборная Уругвая стала лидером группы.  На "Волгоград Арене" сборные Саудовской Аравии и Египта провели игру с результатом 2:1. Несмотря на победу команды Египта, обе футбольные сборные не прошли в плей-офф турнира.

В Саранске сыграли Иран и Португалия (группа В). Матч завершился вничью со счетом 1:1 Также  25 июня на "Стадионе Калинингад" прошел матч группы В между Испанией и Марокко. Счет по итогам игры 2:2. 

Испания стала лидером группы В и в 1/8 финала сразится с Россией 1 июля, а сборная Португалии сыграет с Уругваем 30 июня.

ЧМ 2018

ЧМ2018ЧМ 2018

Расписание матчей на 26 июня 

Сегодня  в рамках ЧМ 2018 будет сыграно 4 матча. В 17:00 на стадионе "Фишт" в Сочи пройдет поединок между сборными Австралии и Перу (группа С), в 17:00 на стадионе "Лужники" начнется игра Дании и Франции (группа С). В 21:00 на "Ростов Арене"  сыграют Исландия и Хорватия (группа D). Также в 21:00  состоится матч группы D между Нигерией и Аргентиной в Санкт-Петербурге.

расписание ЧМ 2018 на 26 июня

ЧМ-2018: Шесть сборных вышли в 1/8 финала по итогам двух туров Иран - Португалия: онлайн трансляция (счет 1:1)
Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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