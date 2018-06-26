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ЧС 2018: турнірна таблиця на 26 червня

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    26.06.2018 - 09:00
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)
Фото: турнірна таблиця ЧС 2018 (fifa.com)

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні оновиться фінальними результатами ігор у групах C і D

Результати групового туру Чемпіонату світу з футболу 2018 на 26 червня, турнірна таблиця матчів, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, 26 червня, о  21:00 відбудеться матч Нігерія - Аргентина, дивитися онлайн трансляцію якого можна на РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 26 червня

У попередній змагальний день (25 червня) на Чемпіонаті світу 2018 відбулися поєдинки третього туру в турнірних групах А і В.

У Самарі пройшов матч між збірними Уругваю і РФ за перше місце в групі А. З рахунком 3:0 збірна Уругваю стала лідером групи. На "Волгоград Арені" збірні Саудівської Аравії і Єгипту провели гру з результатом 2:1. Незважаючи на перемогу команди Єгипту, обидві футбольні збірні не пройшли до плей-офф турніру.

У Саранську зіграли Іран і Португалія (група В). Матч завершився внічию з рахунком 1:1 Також 25 червня на "Стадіоні Калінінгад" пройшов матч групи В між Іспанією і Марокко. Рахунок за підсумками гри 2:2.

Іспанія стала лідером групи В і в 1/8 фіналу битиметься з Росією 1 липня, а збірна Португалії зіграє з Уругваєм 30 червня.

ЧМ 2018

ЧМ2018ЧМ 2018

Розклад матчів на 26 червня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 буде зіграно 4 матчі. О 17:00 на стадіоні "Фішт" в Сочі пройде поєдинок між збірними Австралії та Перу (група С), о 17:00 на стадіоні "Лужники" почнеться гра Данії та Франції (група С). О 21:00 на "Ростов Арені" зіграють Ісландія і Хорватія (група D). Також о 21:00 відбудеться матч групи D між Нігерією та Аргентиною в Санкт-Петербурзі.

расписание ЧМ 2018 на 26 июня

ЧС-2018: Шість збірних вийшли в 1/8 фіналу за підсумками двох турів Іран - Португалія: онлайн трансляція (рахунок 1:1)
Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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